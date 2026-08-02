iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı

Reddit forumunda mertbaris01 takma adıyla bilinen bir meraklı, Grand Theft Auto V projesini iPhone 17 Pro Max amiral gemisi akıllı telefonunda çalıştırmayı başardı. ixbt.com'un haberine göre, bu karmaşık süreç Xbox 360 oyun konsolu için tasarlanmış özel XeniOS emülatörü yardımıyla gerçekleştirildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere modern mobil cihazlar teknolojik açıdan çok yüksek performans seviyelerine ulaşıyor. Ancak bilgisayar veya konsol oyunlarını mobil işletim sistemlerine uyarlamak veya emüle etmek her zaman kolay olmuyor ve büyük miktarda kaynak gerektiriyor.

Emülasyon Süreci ve Teknik Detaylar

Gerçekleştirilen deney sırasında GTA 5 oyunu 1280 × 720 piksel çözünürlükte başlatıldı. Deney başarıyla sonuçlanmış olsa da, uzmanların ve kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli hususlar ortaya çıktı.

Normal oyun sürecinde kare hızı saniyede yalnızca 19–20 FPS civarında kaldı. Şehir üzerinde helikopterle uçmak gibi grafik açısından çok daha talepkar sahnelerde ise bu değerin 12 FPS'ye kadar düştüğü gözlemlendi.

Sonuçların Nedenleri ve Gelecekteki Olanaklar

Ayrıca uzun süreli yüklenmeler sırasında akıllı telefon kasasında belirgin düzeyde ısınma kaydedildi. Uzmanlar, bu kadar düşük performansın nedeninin Apple A19 Pro işlemcisinin yetersizliği değil, XeniOS emülatörünün henüz erken bir sürümde olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Mevcut aşamada bu cihazda oyunu rahat bir şekilde oynamak mümkün değil. Yine de GTA 5 gibi büyük bir projenin cep telefonu ekranında çalıştırılmış olması, modern mobil platformların muazzam potansiyelini kanıtlıyor ve gelecekte optimizasyon çalışmaları sayesinde çok daha iyi sonuçlar verebileceğini gösteriyor.