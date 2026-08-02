iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı

·296·Teknoloji
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı

Reddit forumunda mertbaris01 takma adıyla bilinen bir meraklı, Grand Theft Auto V projesini iPhone 17 Pro Max amiral gemisi akıllı telefonunda çalıştırmayı başardı. ixbt.com'un haberine göre, bu karmaşık süreç Xbox 360 oyun konsolu için tasarlanmış özel XeniOS emülatörü yardımıyla gerçekleştirildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere modern mobil cihazlar teknolojik açıdan çok yüksek performans seviyelerine ulaşıyor. Ancak bilgisayar veya konsol oyunlarını mobil işletim sistemlerine uyarlamak veya emüle etmek her zaman kolay olmuyor ve büyük miktarda kaynak gerektiriyor.

Emülasyon Süreci ve Teknik Detaylar

Gerçekleştirilen deney sırasında GTA 5 oyunu 1280 × 720 piksel çözünürlükte başlatıldı. Deney başarıyla sonuçlanmış olsa da, uzmanların ve kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli hususlar ortaya çıktı.

Normal oyun sürecinde kare hızı saniyede yalnızca 19–20 FPS civarında kaldı. Şehir üzerinde helikopterle uçmak gibi grafik açısından çok daha talepkar sahnelerde ise bu değerin 12 FPS'ye kadar düştüğü gözlemlendi.

Sonuçların Nedenleri ve Gelecekteki Olanaklar

Ayrıca uzun süreli yüklenmeler sırasında akıllı telefon kasasında belirgin düzeyde ısınma kaydedildi. Uzmanlar, bu kadar düşük performansın nedeninin Apple A19 Pro işlemcisinin yetersizliği değil, XeniOS emülatörünün henüz erken bir sürümde olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Mevcut aşamada bu cihazda oyunu rahat bir şekilde oynamak mümkün değil. Yine de GTA 5 gibi büyük bir projenin cep telefonu ekranında çalıştırılmış olması, modern mobil platformların muazzam potansiyelini kanıtlıyor ve gelecekte optimizasyon çalışmaları sayesinde çok daha iyi sonuçlar verebileceğini gösteriyor.

IPhone 17 Pro MaxGTA 5EmülatörXeniOSApple A19 Pro
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini GenişlettiABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini GenişlettiBugün, 06:51Kuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıKuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıBugün, 05:56OnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorOnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorBugün, 03:26Çin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduÇin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduBugün, 02:54Küresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıKüresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıBugün, 02:50SpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiSpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiBugün, 02:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı