Nepal ve Tibet'te şiddetli sel yüzlerce turisti kaybettirdi

·4·Dünya
Nepal ve Tibet'te şiddetli sel yüzlerce turisti kaybettirdi

Nepal ve Tibet sınırında meydana gelen şiddetli sel felaketi bölgede büyük bir trajediye yol açtı. Dakikalar içinde çamur, taş ve su akıntısı yolları, köprüleri ve binaları yıkarak yüzlerce kişinin akıbetinin belirsiz kalmasına neden oldu.

Felaket, Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesinde gerçekleşti. Şiddetli su akıntısı, Bhote-Koshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve kritik altyapı tesislerine ciddi zarar verdi.

Durum dakikalar içinde değişti

İlk bilgilere göre doğal afet yerel saatle sabah 08:40 civarında başladı. Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal, parlamentoda yaptığı açıklamada, olaydan önce saat 08:37'de bölgede bir deprem kaydedildiğini ve bunun heyelana veya kar-buz kütlesinin kaymasına neden olmuş olabileceğini belirtti.

Ancak bu versiyon henüz kesin olarak doğrulanmadı. Yapılan sonraki analizlerde depremin sele neden olduğu yönündeki ilk bilgiler şüpheyle karşılandı. Bu nedenle uzmanlar felaketin kesin nedenini araştırmaya devam ediyor.

384 turistten haber alınamıyor

Felaketin en endişe verici yanı kayıp sayısı. Nepal Turizm Konseyi'nin ilk verilerine göre, 384 turist ile iletişim kesildi. Bunların arasında 291 yabancı uyruklu ve 93 Nepal vatandaşı bulunuyor. Yetkililer şu an onların yerini tespit etmeye ve güvenlik durumlarını kontrol etmeye çalışıyor.

Kayıplar arasında Hindistan, Büyük Britanya, ABD, Güney Kore, Malezya, Güney Afrika, Avustralya ve diğer ülkelerin vatandaşlarının da bulunduğu bildirildi.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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