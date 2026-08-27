Apple bir sonraki tanıtım tarihini resmen duyurdu

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden biri olan Apple, geleneksel sonbahar tanıtım etkinliğinin tarihini resmen açıkladı. ixbt.com'un haberine göre, merakla beklenen etkinlik bu yıl 9 Eylül'de gerçekleşecek ve yeni nesil cihazların tanıtılması bekleniyor. Bu duyuru küresel teknoloji pazarında büyük ilgi uyandırarak milyonlarca kullanıcının ve uzmanın dikkatini çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket geleneğine göre, yaklaşan etkinlik ABD'nin Cupertino şehrindeki Apple Park kampüsünde bulunan Steve Jobs Tiyatrosu'nda yapılacak. Tanıtımın Taşkent saatiyle akşam 22:00'de başlaması planlanıyor. Etkinlik için özel olarak seçilen «Surprise and shine» (Sürpriz ve parıltı) sloganı ise Apple hayranlarını şaşırtmaya hazırlandıklarının bir işareti.

Beklenen yeni cihazlar ve değişiklikler

Apple her zamanki gibi yaklaşan lansmanın detaylarını gizli tutuyor ve resmi olarak hiçbir teknik özellik açıklamadı. Ancak Eylül ayının geleneksel olarak yeni akıllı telefonların tanıtım zamanı olduğunu göz önüne alırsak, ana odağın yeni amiral gemisi cihazlara çevrilmesi mantıklıdır. Yine de internette yayılan son bilgiler ve analistlerin tahminlerinde ilginç değişikliklerden bahsediliyor.

Özellikle içeriden gelen bilgilere göre, bu yılki sonbahar etkinliğinde temel iPhone modelleri geleneksel takvimden biraz farklı olabilir. Söylentilere göre, standart temel akıllı telefonların sonbaharda değil, gelecek yılın bahar tanıtımlarında iPhone e serisi ile birlikte gösterilmesi bekleniyor. Ayrıca bu sefer Apple tarihindeki ilk katlanabilir iPhone cihazının da kamuoyuna gösterilme olasılığı yüksek.

Diğer cihazlar ve tanıtımın önemi

Akıllı telefonların yanı sıra, 9 Eylül'deki etkinlikte başka türde gelişmiş cihazların da tanıtılması bekleniyor. Bunlar arasında yeni nesil akıllı saatler ve son aylarda internette aktif olarak tartışılan masaüstü ekran gibi tamamen yeni türde cihazlar da yer alabilir. Bu durum, şirketin ekosistemini daha da genişletmeye çalıştığını gösteriyor.

Apple ürünlerinin tanıtım tarihinin açıklanması, sadece teknoloji tutkunları için değil, dünya genelindeki birçok satış ve tedarik ağı için de büyük önem taşıyor. Yeni cihazların pazara girmesi rekabet ortamını canlandırarak diğer markaları da daha güçlü kararlar almaya teşvik ediyor. Söz konusu etkinlikle ilgili tüm son ve kesin detaylar yakında netleşecek.