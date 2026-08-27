Apple, iPhone'a silinmiş uygulamaları yükleme yöntemini kapattı

Apple, daha önce App Store'dan kaldırılan uygulamaları iPhone cihazlara geri yükleme ve aktarma yöntemini engelledi. Bu kısıtlama, iMazing ve diğer üçüncü taraf araçların çalışmasını ciddi şekilde etkileyerek kullanıcılar için bazı zorluklar yarattı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

«Kod.ru» yayını ve 4PDA forumundaki kullanıcıların toplu şikayetlerine dayanarak bildirildiğine göre, sorunlar bu yılın 20 Ağustos tarihinden itibaren gözlemlenmeye başlandı. Bu durum sadece iMazing programını değil, aynı zamanda ipa_downloader ve 3uTools gibi benzer alternatif araçların işleyişini de etkiledi.

Teknik nedenler ve sunucu hataları

Uzmanların açıklamasına göre, temel sorun kullanıcının kişisel «Mediateka»sından uygulamanın IPA formatındaki kurulum dosyasını alma girişimi sırasında ortaya çıkıyor. Bu noktada Apple sunucuları HTTP 403 hatası döndürerek uygulamanın indirilmesine izin vermiyor.

Edinilen bilgilere göre şirket, bu mekanizmanın dayandığı eski yetkilendirme tokenlarını devre dışı bıraktı ve ilgili sertifikaları geri çekti. Sonuç olarak sunucu tarafı, mağazadan silinen uygulamaları almaya yönelik gelen istekleri doğrudan reddediyor.

Kullanıcıların karşılaştığı zorluklar

Bu kısıtlamaların getirilmesi nedeniyle, daha önce kaldırılan bankacılık uygulamalarını ve diğer yazılımları eski kolay yöntemlerle geri yüklemek artık mümkün değil. Ayrıca, daha önce kaydedilen IPA dosyasının kendisi de her zaman sorunu çözemiyor.

Uzmanlar, uygulamaları başka bir iPhone cihazına yüklemek için geçerli bir dijital imzanın gerekli olduğunu belirtiyor. İlgili sertifikalar geri çekildikten sonra eski aktarma yöntemi geçerliliğini yitirdi ve pratikte çalışmaz hale geldi.