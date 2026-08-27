Real Madrid, Real Sociedad karşısında ikna edici bir galibiyet aldı

İspanya La Liga'nın yeni haftasında Real Madrid, kendi sahasında Real Sociedad'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek puan durumundaki yerini sağlamlaştırdı. Goal.com'un haberine göre, bu karşılaşma ev sahibi ekibin forveti Kylian Mbappé için kişisel rekorların gecesi oldu ve Fransız golcü rakip fileleri üç kez havalandırmayı başardı. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonunda perdeyi açan Mbappé, ikinci yarıda iki kez daha tabelaya adını yazdırdı. Bu hat-trick ile birlikte "Los Blancos" formasıyla toplam skor katkısı 101'e ulaştı. Fransız futbolcu, bugüne kadar takım formasıyla 89 gol atıp 12 asist yaptı.

Jude Bellingham'ın orta sahadaki hakimiyeti

Mbappé gollerine odaklanırken, İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham orta sahanın yaratıcı motoru haline geldi. Maç boyunca yüzde 95 pas isabetiyle oynayan Bellingham, 42 denemede 40 isabetli pasla takım arkadaşlarını buluşturdu. İki kritik asist yaparak takımının ikinci ve üçüncü gollerinin hazırlayıcısı oldu.

Bellingham, 77. dakikada oyundan alınana kadar orta sahayı tamamen kontrolü altında tuttu. Son 10 maçta 11 gole doğrudan katkı sağlayan genç orta saha oyuncusunun bu performansı, teknik direktör José Mourinho yönetimindeki takım için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Vinícius Júnior ve teknik direktörün huzuru

Maçtaki üçüncü golün sahibi olan Vinícius Júnior, yakın mesafeden topu ağlara göndererek rakibin tüm umutlarını tüketti. Sol kanatta durmaksızın çalışan Brezilyalı kanat oyuncusu, Mbappé'nin son golünün de asistini yaptı. Maç sonunda oyundan alınan Vinícius, teknik direktör José Mourinho ile sarılarak galibiyeti samimi bir şekilde kutladı.

Sezonun ilk haftasında zorlu bir 2-1'lik galibiyetin ardından baskı altında kalan Portekizli teknik adam için bu farklı galibiyet büyük bir rahatlama getirdi. Bu sonuçla Real Madrid, sezon başında liderliği ele geçirdi ve puanını altıya yükseltti.

Takımı önümüzdeki maçlarda yeni sınavlar bekliyor ve Real Madrid kendi sahasında Málaga'yı ağırlayacak. Uzmanlara göre, şu anda harika bir form grafiği yakalayan Kylian Mbappé ve orta sahayı yöneten Jude Bellingham rakipler için ciddi bir tehdit oluşturuyor; takım galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.