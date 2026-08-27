Real Madrid, Real Sociedad karşısında ikna edici bir galibiyet aldı

·0·Spor
Real Madrid, Real Sociedad karşısında ikna edici bir galibiyet aldı

İspanya La Liga'nın yeni haftasında Real Madrid, kendi sahasında Real Sociedad'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek puan durumundaki yerini sağlamlaştırdı. Goal.com'un haberine göre, bu karşılaşma ev sahibi ekibin forveti Kylian Mbappé için kişisel rekorların gecesi oldu ve Fransız golcü rakip fileleri üç kez havalandırmayı başardı. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonunda perdeyi açan Mbappé, ikinci yarıda iki kez daha tabelaya adını yazdırdı. Bu hat-trick ile birlikte "Los Blancos" formasıyla toplam skor katkısı 101'e ulaştı. Fransız futbolcu, bugüne kadar takım formasıyla 89 gol atıp 12 asist yaptı.

Jude Bellingham'ın orta sahadaki hakimiyeti

Mbappé gollerine odaklanırken, İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham orta sahanın yaratıcı motoru haline geldi. Maç boyunca yüzde 95 pas isabetiyle oynayan Bellingham, 42 denemede 40 isabetli pasla takım arkadaşlarını buluşturdu. İki kritik asist yaparak takımının ikinci ve üçüncü gollerinin hazırlayıcısı oldu.

Bellingham, 77. dakikada oyundan alınana kadar orta sahayı tamamen kontrolü altında tuttu. Son 10 maçta 11 gole doğrudan katkı sağlayan genç orta saha oyuncusunun bu performansı, teknik direktör José Mourinho yönetimindeki takım için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Vinícius Júnior ve teknik direktörün huzuru

Maçtaki üçüncü golün sahibi olan Vinícius Júnior, yakın mesafeden topu ağlara göndererek rakibin tüm umutlarını tüketti. Sol kanatta durmaksızın çalışan Brezilyalı kanat oyuncusu, Mbappé'nin son golünün de asistini yaptı. Maç sonunda oyundan alınan Vinícius, teknik direktör José Mourinho ile sarılarak galibiyeti samimi bir şekilde kutladı.

Sezonun ilk haftasında zorlu bir 2-1'lik galibiyetin ardından baskı altında kalan Portekizli teknik adam için bu farklı galibiyet büyük bir rahatlama getirdi. Bu sonuçla Real Madrid, sezon başında liderliği ele geçirdi ve puanını altıya yükseltti.

Takımı önümüzdeki maçlarda yeni sınavlar bekliyor ve Real Madrid kendi sahasında Málaga'yı ağırlayacak. Uzmanlara göre, şu anda harika bir form grafiği yakalayan Kylian Mbappé ve orta sahayı yöneten Jude Bellingham rakipler için ciddi bir tehdit oluşturuyor; takım galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Real MadridKylian MbappéJude BellinghamLa LigaJosé Mourinho
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ruzikul Berdiyev, Qizilqum mağlubiyetinin ardından neler açıkladı?Ruzikul Berdiyev, Qizilqum mağlubiyetinin ardından neler açıkladı?Dün, 23:323 gün sonra Nasaf sınavı: Mash’al mağlubiyeti sonrası Temur Kapadze neler açıkladı?3 gün sonra Nasaf sınavı: Mash’al mağlubiyeti sonrası Temur Kapadze neler açıkladı?Dün, 23:20Real Madrid - Real Sociedad maçı için ilk 11'ler açıklandı!Real Madrid - Real Sociedad maçı için ilk 11'ler açıklandı!Dün, 23:10Navoi'de sansasyon: Qizilqum, Nasaf'ı tek golle mağlup ettiNavoi'de sansasyon: Qizilqum, Nasaf'ı tek golle mağlup ettiDün, 21:59Son kullanma tarihi geçti mi? Eski şampiyon, Usyk'in mevcut durumunu eleştirdiSon kullanma tarihi geçti mi? Eski şampiyon, Usyk'in mevcut durumunu eleştirdiDün, 21:57İnsanlık rekoru kırıldı: Robot 100 metreyi 9,32 saniyede koşarak Usain Bolt'u geride bıraktıİnsanlık rekoru kırıldı: Robot 100 metreyi 9,32 saniyede koşarak Usain Bolt'u geride bıraktıDün, 21:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)