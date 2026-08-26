Gökbilimciler Betelgeuse yıldızının en yeni ve detaylı görüntüsünü elde etti

Uluslararası bir gökbilimci grubu, Dünya'ya en yakın kırmızı süper devlerden biri olan Betelgeuse yıldızının şimdiye kadarki en detaylı görüntülerini elde etti. Boyutları Güneş'ten yaklaşık 800 kat daha büyük olan ve evriminin sonunda bir süpernova olarak patlaması beklenen bu gök cisminin gizemleri, bilim dünyası için büyük önem taşıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre gözlemler, ALMA radyo interferometresi kullanılarak gerçekleştirildi. Bu devasa araç sayesinde bilim insanları, yıldızın milimetre altı fotosferinin düzensiz, neredeyse «oluklu» bir yapıya sahip olduğunu, ayrıca üzerinde birkaç sıcak bölge ve beklenmedik şekilde uzun süre varlığını koruyan parlak bir kısım bulunduğunu tespit ettiler. Betelgeuse yıldızı, Dünya'dan yaklaşık 600 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır.

Yıldız atmosferinin kendine has özellikleri

2023 yılında yapılan yeni gözlemler, Betelgeuse'un milimetre altı fotosfer yarıçapının yıldız yarıçapının yaklaşık 1,1–1,3 katı olduğunu ve ortalama sıcaklığının 2300 K civarında olduğunu gösterdi. Ancak bu yapı küresel değildir: görünen yarıçaptaki sapmalar yaklaşık yüzde 6'ya ulaşmaktadır. Daha düşük yoğunluklu radyasyon, yıldız yarıçapının 2,5 katına kadar olan mesafelerde gözlemlenmektedir.

Araştırmacılar, yıldız diskinin kuzeydoğu ve güneybatı kısımlarında en az iki sıcak bölge buldular. Bunlardan en parlak olanının, çevresindeki gazdan yaklaşık 800 K daha sıcak olduğu belirlendi. Uzmanlar bu yapıları, Betelgeuse içindeki güçlü konveksiyon süreçleriyle ilişkilendiriyor. Devasa sıcak gaz kütleleri yıldızın derinliklerinden yükselerek dış katmanlarda şok dalgalarına neden olabilir.

Uzun vadeli yapılar ve gelecekteki gözlemler

Yeni elde edilen veriler 2015 yılındaki gözlemlerle karşılaştırıldığında temel bir sürpriz ortaya çıktı. Diskin kuzeydoğu kısmındaki parlak bölge neredeyse aynı yerde kalmış ve aynı yoğunluk seviyesini korumuştur. Bu durum, söz konusu yapının en az yedi yıldır var olduğunu gösteriyor ki bu, büyük konvektif oluşumlar için modern modellerin tahmin ettiğinden önemli ölçüde daha uzundur.

Bilindiği üzere Betelgeuse, birkaç yıl önce «Büyük Kararma» olarak adlandırılan parlaklıktaki ani düşüşün ardından gökbilimcilerin dikkatini çekmişti. Gözlemlenen değişimler, bir süpernova patlamasının yaklaştığına dair tahminleri beraberinde getirse de, mevcut veriler böyle bir olayın kesin zamanını söylemeye izin vermiyor. Bilim insanları, sıcak bölgelerin kararlılığını ve bunların madde kaybıyla ilişkisini belirlemek için ALMA ile gözlemlere devam etmeyi planlıyor.