iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)

·5.4K·Teknoloji
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde, bir iPhone için yapılan taksitli ödeme konusundaki aile içi tartışma korkunç bir trajediyle sonuçlandı. Chhatrapati Sambhajinagar bölgesindeki Tisgaon köyünde, 18 yaşındaki Kunal Chandgude ve ebeveynleri uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Bu durum NDTV ve diğer yerel yayın organları tarafından bildirildi.

Polisin 22 Ağustos tarihli açıklamasına göre, Kunal bir iPhone'u taksitle satın almış ve bir sonraki ödemeyi yapmak için ailesinden para istemişti. Maddi mesele yüzünden babasıyla şiddetli bir tartışma yaşadı. Bunun ardından genç evden ayrılarak Tisgaon bölgesindeki bir tepeye gitti ve uçurumun kenarında durdu.

Olay yerine Kunal'ın ebeveynleri, yerel halk, polis ve itfaiye ekipleri ulaştı. Yaklaşık üç saat boyunca genci tehlikeli bölgeden uzaklaştırmaya çalıştılar. Eski köy muhtarı Sanjay Jadhav da Kunal'ı ikna etmeye çalıştı. Hatta bazı insanlar ona yeni bir iPhone alacaklarına dair söz verdiler.

Görgü tanıklarına göre Kunal, tüm yalvarmalara rağmen uçurumun kenarından ayrılmayı reddetti. Olayın bazı anları, çevrede toplanan insanlar tarafından videoya kaydedildi.

Saat 13:00 civarında, Kunal'ın babası Murlidhar Chandgude oğluna yaklaşarak onu geri çekmeye çalıştı. Ancak her ikisi de dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştü. Oğlunun ve eşinin düştüğünü gören anne Sangita da kısa süre sonra uçurumdan düştü. Üçünün de hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Polis, cenazeleri çıkararak adli tıp kurumuna gönderdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve süreç devam ediyor.

Resmi kayıtlarda trajedinin ana nedeni olarak iPhone ödemesiyle ilgili aile içi tartışma gösteriliyor. Ancak polis, olayın diğer olası nedenlerine ilişkin detayları henüz açıklamadı.

HindistaniPhoneTeknolojiTrajediMaharashtra
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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