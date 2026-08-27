Android cihazlarından Windows bilgisayarlarını yönetme imkanı geliyor

·7·Teknoloji
Android cihazlarından Windows bilgisayarlarını yönetme imkanı geliyor

Windows 11 işletim sistemindeki Phone Link uygulaması, yakın gelecekte kullanıcıların kişisel bilgisayarlarını doğrudan bağlı bir Android akıllı telefon aracılığıyla uzaktan kapatmalarına veya yeniden başlatmalarına olanak tanıyacak. Bu özelliğin, akıllı telefon ile bilgisayar arasındaki etkileşimi güçlendirerek günlük görevlerde ek kolaylık sağlaması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, söz konusu yazılım halihazırda kullanıcılara bildirimleri görüntüleme, arama yapma ve bir dizi başka kullanışlı özellikten yararlanma imkanı sunuyor. Ancak yeni özellik, cihazlar arası yönetim kapsamını önemli ölçüde genişleterek kullanıcının bilgisayar başında olmadığı zamanlarda bile tam kontrol sağlamasına olanak tanıyacak.

Kod analizi ve yeni özellikler

Windows Latest uzmanları, Android akıllı telefona yüklenmesi gereken Link to Windows uygulamasının kaynak kodunu incelerken tam olarak bu özelliğe işaret eden satırlar tespit etti. Görünüşe göre bu yeni özellik henüz aktif değil ve test aşamasının başlangıcında bulunuyor.

Kodlarda yer almasından yola çıkarak, geliştiricilerin bu özelliği uygulamak için aktif olarak çalıştıklarını tahmin etmek zor değil. Genellikle bu tür değişiklikler kod tabanında göründükten kısa bir süre sonra genel kullanıcılar için de test edilmeye başlanır.

Özelliğin kullanıma sunulma tarihi

Şu an için yeni özelliğin ne zaman resmen devreye gireceği ve geniş kitlelere sunulacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Yine de uzmanlar, özelliğin koda çoktan dahil edilmiş olmasını göz önünde bulundurarak resmi sürümün çok gecikmeyeceğini tahmin ediyor.

Phone Link hizmetinin yeteneklerinin aşamalı olarak genişlemesi, Microsoft'un mobil ve masaüstü platformlarının entegrasyonuna özel bir önem verdiğini gösteriyor. Gelecekte bu ekosistem kapsamında kullanıcılar için daha fazla uzaktan yönetim aracının sunulması bekleniyor.

AndroidWindowsPhone LinkLink to WindowsTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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