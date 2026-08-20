Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı

Pekin'de düzenlenen Dünya Robotik Konferansı'nda uzmanların ve ziyaretçilerin dikkatini çeken, insansı görünüme sahip benzersiz bir biyonik robot tanıtıldı. Etkinlikte dünyanın 300'den fazla şirketi 2.000'den fazla ileri teknoloji ürününü sergiliyor, ancak ulusal kıyafetli siberpunk tarzındaki mekanik cihaz aralarından özellikle sıyrılıyor. Ixbt.com bunu bildiriyor .

ixbt.com'un aktardığına göre bu robot, geleneksel Doğu estetiğini en yeni robotik gelişmeleriyle bir araya getiriyor. Cihazın kol bölümünde görünen mekanik eklemli bir yapı bulunuyor. Bu yapının soğuk ve sert parçaları, yumuşak ulusal kıyafetlerle keskin bir kontrast oluşturarak benzersiz bir Çin siberpunk görünümü yaratıyor.

Biyonik yüz ve doğal mimikler

Etkinlik konukları robotun yüz yapısına özellikle dikkat etti. Uzmanlara göre robotun yüzü, çeşitli ince mimikleri son derece başarılı bir şekilde taklit edebiliyor. Göz kırpma, gözlerin kırpılması ve yüz ifadesindeki değişimler de oldukça akıcı ve doğal görünüyor; bu da insan ile makine arasındaki farkı önemli ölçüde azaltıyor.

Bu cihazın en önemli teknik başarılarından biri, yüz bölümünde kullanılan özel biyonik deridir. Daha önce geliştirilen yapay deri türleri hızla yıpranmaya ve hasar görmeye yatkınken yeni malzeme bu sorunu çözmeyi başardı.

Dayanıklılık ve uzun hizmet ömrü

Tanıtılan biyonik deri malzemesi, aşınmaya ve çatlamaya karşı yüksek direnç gösteriyor. Kaynağa göre bu yenilikçi kaplama, yedi yıla kadar hizmet ömrü sağlayabiliyor.

Bu tür çözümler, biyonik robotların genel kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatabilir. Uzmanlar, bu teknolojilerin gelecekte hizmet sektörü, eğitim ve eğlence alanlarında yaygın şekilde kullanılacağını öngörüyor.

Pekin'deki sergide tanıtılan bu çalışma, robotik alanında yalnızca dış görünüş açısından değil, malzeme bilimi ile yazılımın bir araya getirilmesi bakımından da önemli bir adım atıldığını gösteriyor.