Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı

Rusya’nın Roskosmos devlet kuruluşu, 12 Ağustos’ta gerçekleşen Güneş tutulmasını açıkça gösteren, uzaydan çekilmiş nadir görüntüler sundu. ixbt.com’un haberine göre bu astronomik olay Moskova saatiyle 18:34 ile 22:58 arasında sürdü ve uzmanlar tutulmayı uzaydan başarıyla kaydetti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzaydan çekilen nadir görüntüler

Resmî Telegram kanalında yayımlanan fotoğraf, Dünya yüzeyinden 35 bin kilometreden daha uzak bir yörüngeden çekildi. Bu etkileyici görüntünün elde edilmesinde Roskosmos’a ait Elektro-L meteoroloji uydusu başlıca araç oldu. Karelerde, Ay diskinin Güneş’i tamamen örttüğü sırada gezegenimizin görünümü yer alıyor.

Verilere göre tutulmanın maksimum evresi 1,019 olarak gerçekleşti. Bu, Ay diskinin Güneş’i tamamen kapattığı anlamına geliyor. Ancak doğanın bu görkemli mucizesini tam olarak gözlemlemek yalnızca İzlanda Adası yakınlarından ve Rusya’daki Taymır Yarımadası’nın doğu kıyılarından mümkün oldu.

Uzmanların belirttiğine göre tutulmanın zirvesi 12 Ağustos günü saat 20:46’da gerçekleşti ve yalnızca 2 dakika 18 saniye sürdü. Kısa sürede meydana gelen bu olay, dünyanın dört bir yanındaki astronomların ve sıradan gözlemcilerin büyük ilgisini çekti.

Bölgelere göre farklılıklar ve canlı yayın

Olayın kapsamı farklı bölgelerde farklı şekilde gözlemlendi. Örneğin Moskova’da Güneş diskinin yalnızca yüzde 1’i kapanırken, Sankt-Peterburg’da bu oran tam yüzde 83’e ulaştı. Kuzey başkentinin sakinleri ve ziyaretçileri bu doğa olayına tanık olma fırsatı buldu.

Bu ilgi çekici astronomik olayı geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Roskosmos ve Yandex Pogoda ortaklaşa özel bir canlı yayın düzenledi. Yayın için Rusya’nın ve Avrupa’nın en yüksek binası olan Lakhta Center’ın seyir terası seçildi.