Ukrayna'nın eski Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yakında ülkenin Washington'daki yeni büyükelçisi olarak atanabilir. Bu bilgi, Kiev'deki diplomatik çevreler ve kaynaklara dayanılarak Kyiv Independent tarafından haberleştirildi.

Bildirildiğine göre, Kiev yetkilileri eski Dışişleri Bakanı'nın adaylığını, öncelikle Amerikan kamuoyu, basını ve siyasi çevreleri nezdindeki büyük itibarı ve yüksek tanınırlığı nedeniyle aktif olarak değerlendiriyor. Ancak eski bakanın, böyle bir teklifin resmen yapılması durumunda kabul edip etmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Stefanişina'dan sonra boş kalan koltuk

Washington'daki büyükelçilik görevi için aday belirleme süreci bir dizi zorlukla karşı karşıya:

İstifa sonrası zorluklar: Daha önce Olga Stefanişina 'nın Washington büyükelçiliği görevinden ayrılmasının ardından, Kiev yönetiminin bu sorumluluk gerektiren makama uygun bir halef bulmakta zorlandığı bildirilmişti;

Zorlu bir sınav: ABD ile ilişkilerin stratejik düzeyde önemli olduğu bir dönemde, birçok kişinin böylesine ağır ve tarihi bir diplomatik misyonu üstlenmeye cesaret edemediği belirtiliyor.

«Rusya ile müzakere imkanı bir ay önce bitti»

Dmitro Kuleba, yeni göreviyle ilgili söylentilerin ortasında «Novini Live» televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya ile olası barış görüşmelerine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu:

«Rusya ile yapıcı müzakereler yürütme imkanı bir ay önce tamamen sona erdi. Amerikan tarafı, kendi topraklarındaki seçim öncesi iç siyasi süreçlerle meşgul olduğu için Rusya'ya gerekli diplomatik baskıyı uygulama ve süreci yönetme fırsatını kaçırdı», — dedi eski Dışişleri Bakanı.

Kuleba'nın bu açıklaması, ABD'nin uluslararası arenadaki diplomatik faaliyetleri ve Ukrayna çevresindeki müzakerelerin geleceği konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor.