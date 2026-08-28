Xiaomi, Redmi Note 17 5G akıllı telefonunu Avrupa'da satışa sundu

·3·Teknoloji
Xiaomi, Redmi Note 17 5G akıllı telefonunu Avrupa'da satışa sundu

Önde gelen teknoloji markalarından biri olan Xiaomi, uygun fiyatlı yeni cihazı Redmi Note 17 5G akıllı telefonunun Avrupa pazarındaki satışlarını resmen başlattı. ixbt.com'un haberine göre, yeni nesil cihaz daha önce Hindistan pazarında tanıtılmış olsa da, Avrupa için hazırlanan versiyon bir dizi kendine has özellik ve teknik farklılık ile öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Özellikle Avrupa bölgesinde satışa sunulan cihaz, 7700 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu modelin Hindistan pazarındaki versiyonu biraz daha büyük olan 8000 mAh'lik bir bataryaya sahipti. Buna rağmen her iki versiyon da 45 W hızlı kablolu şarj ve 22,5 W ters kablolu şarj teknolojilerini tam olarak destekliyor.

Performans ve yeni yazılım

Akıllı telefonun temelinde modern Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi yer alıyor. Yazılım tarafında cihaz, Android 16 işletim sistemi tabanlı HyperOS 3 özel arayüzü ile çalışıyor. Xiaomi, kullanıcılarına uzun vadeli kararlılık garantisi vererek dört büyük Android güncellemesi (Android 20 sürümüne kadar) ve altı yıllık güvenlik yaması sunacağını duyurdu. Bu durum, cihazın 2032 yılına kadar güncel kalmasını sağlayacak.

Cihazın ön kısmında 6,99 inç diyagonal, 2396 × 1080 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip parlak bir AMOLED ekran bulunuyor. Ekranın maksimum parlaklığı 1800 nit olup, güneş ışığında bile rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Ekranı hasarlara karşı Corning Gorilla Glass 7i koruyor. Kamera özellikleri açısından akıllı telefon, 50 MP ana kamera modülü ve 16 MP ön kamera ile donatılmış durumda.

Modifikasyonlar ve fiyatlar

Ek özellikler arasında ekran altı parmak izi okuyucu, çift hoparlör, kızılötesi port, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 adaptörleri ve NFC çipi yer alıyor. Ayrıca şirket, 5G versiyonunun yanı sıra Redmi Note 17 modelinin 4G varyantını da tanıttı. Bu modeller temel olarak işlemci açısından farklılık gösteriyor: 4G versiyonu Snapdragon 6s 4G Gen 2 platformunda çalışıyor.

Avrupa pazarında Redmi Note 17 5G üç farklı renkte — gökyüzü moru, turkuaz mavisi ve siyah renklerde satışa sunuldu. 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip versiyonun fiyatı 380 Euro. 4G varyantının başlangıç fiyatı ise 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip model için 250 Euro'dan başlıyor.

XiaomiRedmi Note 17Akıllı TelefonAndroidTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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