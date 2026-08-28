Starlink Mini için entegre tripodlu yeni PeakDo powerbank tanıtıldı

Ixbt.com'un haberine göre PeakDo, Starlink Mini uydu terminali için tasarlanmış sıra dışı yeni bir taşınabilir güç kaynağını tanıttı. Bu cihaz, internet modemine sadece otonom güç sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onu rahatça konumlandırmak için özel bir destek görevi görerek seyahatlerde kullanımı önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın temel yapısal özelliği silindirik bir gövdeye sahip olmasıdır. Şirketin sadece bir ay önce tanıttığı LinkPower 3 modeli büyük trapez bir şekle sahipken, yeni cihaz çok daha kompakt ve özgün bir tasarıma kavuştu.

İki işlevli kompakt yapı

Yeni mobil bataryanın gövdesinin alt kısmından özel bir katlanabilir tripod açılırken, üst kısmına Starlink Mini terminali yerleştiriliyor. Ekipmanı sabitlemek için standart bir tripod bağlantısı kullanılıyor.

Bu çözüm, kullanıcıları ayrı bir destek veya tripod taşıma zorunluluğundan kurtarıyor. Özellikle elektrik şebekelerinden uzak, doğada veya kamp ortamında internet bağlantısını hızlıca kurmak için bu yapı oldukça işlevseldir.

Ek özellikler ve koruma

Batarya gövdesinin yan yüzeyinde, cihazın çalışma parametrelerini ve kalan güç rezervini gösteren renkli bir ekran bulunuyor. Ayrıca dış mekanda kullanıma yönelik bu aksesuarın tüm bağlantı noktaları, özel açılır kapaklarla korunmaktadır.

Üretici şimdilik yeni cihazın kesin teknik özelliklerini gizli tutuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, önceki PeakDo LinkPower 3 modeli 99 Wh (27.500 mAh) kapasiteye sahipti, terminali 5,5 saatten fazla çalıştırabiliyordu ve 230 dolardan fiyatlandırılmıştı.

Yeni silindirik modelin daha kompakt olması nedeniyle, batarya kapasitesinin biraz daha düşük olması bekleniyor. PeakDo henüz cihazın kesin adını, fiyatını ve satışa çıkış tarihini açıklamadı.