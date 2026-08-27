Redmi Note 17 Pro Max uluslararası pazara çıktı: devasa batarya ve 600 avro fiyat

Xiaomi, en yeni ve merakla beklenen cihazlarından biri olan Redmi Note 17 Pro Max akıllı telefonunu küresel pazara resmen sundu. Bu model, ultra yüksek kapasiteli bataryası ve gelişmiş teknik özellikleriyle teknoloji tutkunlarının dikkatini hemen çekmeyi başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni akıllı telefon Avrupa pazarında 9210 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Bununla birlikte, diğer bazı uluslararası bölgelerde, özellikle Japonya'da satışa sunulacak versiyonun batarya kapasitesi daha da büyük olup 10 000 mAh değerindedir.

Teknik özellikler ve performans

Üretici tarafından sağlanan bilgilere göre, sunulan devasa batarya, cihazın normal kullanım senaryolarında üç gün boyunca şarj edilmeden çalışmasına olanak tanıyor. Ayrıca akıllı telefon, 100 W hızlı kablolu şarj ve 27 W ters şarj teknolojisini destekliyor.

Cihazın donanım kısmı, günlük görevler ve multimedya uygulamaları için yeterli performans sağlayan Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisine dayanıyor. Akıllı telefona yerleştirilen AMOLED ekranın diyagonali 6,83 inç olup çözünürlüğü 2772 × 1280 pikseldir.

Ekran ve multimedya yenilikleri

Ekranın yenileme hızı 120 Hz seviyesinde olup, görüntülerin son derece akıcı bir şekilde gösterilmesini garanti ediyor. Ayrıca ekran, HDR10+ ve Dolby Vision formatlarını tam olarak desteklemekte olup yüzeyi dayanıklı Corning Gorilla Glass Victus 2 camı ile korunmaktadır.

Optik özelliklere gelince, ana kamera 50 ve 8 megapiksellik sensörlerden oluşuyor. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir lens ile donatılmış olup kaliteli çekimler ve iletişim imkanı sağlıyor.

Cihazın diğer dikkat çeken özellikleri arasında Dolby Atmos destekli kaliteli stereo hoparlörler, Wi-Fi 6 teknolojisi ve gövdenin IP66 ve IP68 standartlarına göre aynı anda su ve toza karşı güvenilir koruması yer alıyor.

Yeni Redmi Note 17 Pro Max, alıcılara bellek kapasitesine göre dört farklı konfigürasyonda sunuluyor. Özellikle Avrupa bölgesinde 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip başlangıç versiyonunun fiyatı 600 avro olarak belirlendi.