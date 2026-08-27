Redmi Note 17 Pro Max uluslararası pazara çıktı: devasa batarya ve 600 avro fiyat

·4·Teknoloji
Redmi Note 17 Pro Max uluslararası pazara çıktı: devasa batarya ve 600 avro fiyat

Xiaomi, en yeni ve merakla beklenen cihazlarından biri olan Redmi Note 17 Pro Max akıllı telefonunu küresel pazara resmen sundu. Bu model, ultra yüksek kapasiteli bataryası ve gelişmiş teknik özellikleriyle teknoloji tutkunlarının dikkatini hemen çekmeyi başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni akıllı telefon Avrupa pazarında 9210 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Bununla birlikte, diğer bazı uluslararası bölgelerde, özellikle Japonya'da satışa sunulacak versiyonun batarya kapasitesi daha da büyük olup 10 000 mAh değerindedir.

Teknik özellikler ve performans

Üretici tarafından sağlanan bilgilere göre, sunulan devasa batarya, cihazın normal kullanım senaryolarında üç gün boyunca şarj edilmeden çalışmasına olanak tanıyor. Ayrıca akıllı telefon, 100 W hızlı kablolu şarj ve 27 W ters şarj teknolojisini destekliyor.

Cihazın donanım kısmı, günlük görevler ve multimedya uygulamaları için yeterli performans sağlayan Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisine dayanıyor. Akıllı telefona yerleştirilen AMOLED ekranın diyagonali 6,83 inç olup çözünürlüğü 2772 × 1280 pikseldir.

Ekran ve multimedya yenilikleri

Ekranın yenileme hızı 120 Hz seviyesinde olup, görüntülerin son derece akıcı bir şekilde gösterilmesini garanti ediyor. Ayrıca ekran, HDR10+ ve Dolby Vision formatlarını tam olarak desteklemekte olup yüzeyi dayanıklı Corning Gorilla Glass Victus 2 camı ile korunmaktadır.

Optik özelliklere gelince, ana kamera 50 ve 8 megapiksellik sensörlerden oluşuyor. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir lens ile donatılmış olup kaliteli çekimler ve iletişim imkanı sağlıyor.

Cihazın diğer dikkat çeken özellikleri arasında Dolby Atmos destekli kaliteli stereo hoparlörler, Wi-Fi 6 teknolojisi ve gövdenin IP66 ve IP68 standartlarına göre aynı anda su ve toza karşı güvenilir koruması yer alıyor.

Yeni Redmi Note 17 Pro Max, alıcılara bellek kapasitesine göre dört farklı konfigürasyonda sunuluyor. Özellikle Avrupa bölgesinde 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip başlangıç versiyonunun fiyatı 600 avro olarak belirlendi.

XiaomiRedmiRedmiNote17ProMaxAkıllı TelefonSnapdragon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Huawei Nova 16s Pro 200 MP kamera ile küresel pazara çıkıyorHuawei Nova 16s Pro 200 MP kamera ile küresel pazara çıkıyorBugün, 22:25Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max akıllı telefonu 10 000 mAh batarya ile test edildiXiaomi Redmi Note 17 Pro Max akıllı telefonu 10 000 mAh batarya ile test edildiBugün, 21:54SpaceX, okyanusta yüzen Starship aracını özel bir gemiye başarıyla yüklediSpaceX, okyanusta yüzen Starship aracını özel bir gemiye başarıyla yüklediBugün, 21:28Samsung yeni Odyssey monitörlerini tanıttıSamsung yeni Odyssey monitörlerini tanıttıBugün, 20:51Starlink, tavsiye programını güncelleyerek nakit ödülleri başlattıStarlink, tavsiye programını güncelleyerek nakit ödülleri başlattıBugün, 20:29iPhone 17 küresel pazar payının yüzde altısını ele geçirdiiPhone 17 küresel pazar payının yüzde altısını ele geçirdiBugün, 19:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Kawasaki, Dört Ayaklı Corleo Robotunu Seri Üretime Hazırlıyor
Kawasaki, Dört Ayaklı Corleo Robotunu Seri Üretime Hazırlıyor