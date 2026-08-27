Avrupa kupalarındaki yeni lejyonerimiz: Behruz Karimov, Lugano ile grup aşamasında

·2·Spor
Avrupa kupalarındaki yeni lejyonerimiz: Behruz Karimov, Lugano ile grup aşamasında

Avrupa Konferans Ligi (UECL) play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano kulübü, deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'e konuk oldu. Çekişmeli ve tempolu geçen karşılaşma 1:1 beraberlikle sonuçlandı.

İlk maçta sahasında 2:1 galip gelen İsviçre ekibi, iki maçın toplamında (3:2) turnuvanın ana lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

Savunmacımızın tarihi ilk maçı

Özbek futbolseverler için bu karşılaşma özel bir anlam taşıyordu:

  • 82. dakikada değişiklik: Özbekistan milli takımı savunmacısı Behruz Karimov maçın 82. dakikasında takımın liderlerinden Renato Steffen'in yerine oyuna dahil oldu;

  • Avrupa kupalarındaki ilk adım: Bu maç, vatandaşımız için Lugano formasıyla ve Avrupa kupalarındaki resmi ilk maçı oldu. Karimov, kalan dakikalarda savunmayı güçlendirerek takımının skoru korumasına katkıda bulundu.

Maçın detayları ve goller

Karşılaşmanın kaderi ikinci yarının son bölümünde belli oldu:

  • 69. dakika: Ev sahibi ekipte Perez penaltıyı gole çevirerek skoru açtı (1:0);

  • 79. dakika: İsviçre kulübü baskısını artırdı ve Derek Moncada'nın golüyle dengeyi sağladı (1:1), toplam skordaki üstünlüğü eline aldı.

Artık Behruz Karimov ve takımı, sonbahar sezonunda Konferans Ligi'nin lig aşamasında kıtanın güçlü kulüplerine karşı sahaya çıkacak.

Behruz KarimovLuganoAvrupa Konferans LigiÖzbekistanFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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