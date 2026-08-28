Samsung Galaxy S27 Pro amiral gemisinin yeni renderları yayınlandı

Samsung'un önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmesi beklenen yeni nesil amiral gemileri hakkında ilk bilgiler ve yüksek kaliteli renderlar yayılmaya başladı. ixbt.com'un haberine göre, internette tamamen yeni bir model olan Samsung Galaxy S27 Pro cihazının dış görünüşünü ortaya koyan görseller yayınlandı. Bu akıllı telefon, Koreli markanın 2027'de piyasaya sürmesi beklenen amiral gemisi serisinde yer alacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İlk bilgilere göre Galaxy S27 Pro modeli, Galaxy S27 Ultra amiral gemisinin daha kompakt bir versiyonu olarak piyasaya sürülecek. Yeni cihaz, büyük kardeşinin tasarımını neredeyse tamamen yansıtıyor ancak temel fark olarak gövdede özel S Pen kaleminin bulunmaması gösteriliyor. Bu yaklaşım, daha kompakt ancak yüksek performanslı cihazları tercih eden kullanıcılar için tasarlandı.

Teknik özellikler ve kompakt tasarım

Yayılan bilgilere göre Samsung Galaxy S27 Pro, 6,6 inçlik bir ekranla donatılacak. Bu değer, Galaxy S27 Ultra ekranından 0,3 inç daha küçük olduğu anlamına geliyor. Akıllı telefonun kesin boyutlarının 154,06 × 73,77 × 7,95 milimetre olması bekleniyor. Dış görünüşteki benzerlikler sayesinde kullanıcılar, Ultra modelinin tasarım dilini daha kullanışlı bir formatta elde edecekler.

Optik yetenekler açısından da yeni amiral gemisinin lider konumda olması bekleniyor. İçeriden gelen bilgilere göre cihazın ana kamerası, devasa 200 megapiksellik bir sensörle donatılacak. Ayrıca, 50 megapiksellik ultra geniş açılı sensör ve 3x optik zoom özelliğine sahip 12 megapiksellik telefoto lens de yer alacak.

Donanım ve beklenen özellikler

Akıllı telefonun çalışma hızı ve gücünden yüksek performanslı işlemcilerin sorumlu olacağı tahmin ediliyor. Haberlere göre donanım platformunun temelini Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme çipi oluşturabilir. Bununla birlikte, Samsung geleneğine uygun olarak, bazı ülke pazarları için tasarlanan versiyonlarda Exynos 2700 işlemcisinin kullanılması ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Mobil cihazın özerkliğini sağlamak için 5200 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirilmesi planlanıyor. Bu, kompakt bir gövde için oldukça yüksek bir değer olup kullanıcılara gün boyunca şarj endişesi yaşamadan kullanım imkanı tanıyacak.

Samsung'un geleneksel takvimine uygun olarak, Galaxy S27 serisi akıllı telefonların resmi tanıtımını 2027'nin başlarında yapması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, daha önce internette aynı seriye ait standart Galaxy S27 ve gelişmiş Galaxy S27 Ultra modellerinin de renderları yayınlanmıştı.