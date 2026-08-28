Xiaomi yeni Mijia akıllı havalandırma cihazını tanıttı

Xiaomi markası, mutfaklar için tasarlanan yeni Mijia Smart Range Hood 3 akıllı davlumbazını satışa sundu. ixbt.com'a göre, çift emiş sistemi, AI ve inverter motorla donatılan bu cihazın Çin pazarındaki başlangıç fiyatı 1999 yuan veya yaklaşık 300 ABD dolarıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yenilikçi hava emişi ve performans

Bu modelin temel özelliği, çift yönlü hava emiş şemasına sahip olmasıdır. Yan kanal doğrudan tencere yakınındaki duman ve buharları yakalarken, üst kısımda bulunan 24 inçlik yönlendirici plaka, kirli havayı daha geniş bir alandan toplamaktan sorumludur.

Cihazın performansı, en yüksek modda yoğun kızartma işlemleri için tasarlanmış olup dakikada 30 metreküpe kadar ulaşmaktadır. ixbt.com'un bildirdiğine göre, cihaz hacmi yüzde 24 artırılmış kanatlı güçlü bir inverter motorla donatılmış olup, maksimum statik basıncı 1400 Pa'dır.

AI ve kolay kontrol

Mijia Smart Range Hood 3 modeli, binanın genel havalandırma kanalındaki direnci analiz ederek motor çalışmasını otomatik olarak ayarlayan AI Cruise akıllı modu ile donatılmıştır. Bu otomasyon, farklı katlarda istikrarlı bir emiş gücü sağlamayı ve hoş olmayan koku ve dumanların havalandırmadan geri girmesini önlemeyi amaçlar.

Kullanıcı kolaylığı için cihazı uyumlu bir ocakla birlikte kullanma imkanı mevcut olup, ocak açıldığında havalandırma da otomatik olarak devreye girer. Ayrıca, özel sensörler el hareketlerini tanıdığı için temel fonksiyonlar, cihaza dokunmadan, yani yağlı ellerle paneli kirletmeden kontrol edilebilir.

Gürültü azaltma ve kendi kendini temizleme

Üretici, gürültü seviyesini düşürmek amacıyla motor optimizasyonu, bütünleşik hava kanalı yapısı, genişletilmiş kanat ve çift katmanlı ses emici malzemeyi içeren dört aşamalı bir sistem kullanmıştır. Maksimum moddaki gürültü seviyesi 58 desibeli geçmemektedir.

Cihazda otomatik temizleme fonksiyonu da düşünülmüş olup, kanat yüzeyi oleofobik kaplama ile kaplanmıştır. Özel mod, fanı yüksek hızda döndürerek içeride biriken yağları, parçalara ayırmadan temizlemeye yardımcı olur. Gri renkli metal gövdenin boyutları 895×375×887 milimetre, ağırlığı ise 27 kilogramdır.