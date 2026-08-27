Barcelona - Athletic maçının ilk 11'leri açıklandı!

·0·Spor
Barcelona - Athletic maçının ilk 11'leri açıklandı!

İspanya La Liga'nın 1. haftasından ertelenen kritik mücadelede Barcelona, Katalonya'da Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Taşkent saatiyle saat 23:59'da başlayacak olan bu karşılaşma öncesinde teknik direktörler sahaya çıkacak ilk 11'leri resmen açıkladı.

Her iki taraf da bu önemli maça mücadeleci ve ofansif kadrolarla çıkıyor.

Takımların ilk 11'leri:

Barcelona:

  • Kaleci: Joan Garcia

  • Defans: Espart, Martin, Cubarsi, Eric Garcia

  • Orta Saha: Pedri, Bernal, Fermin Lopez

  • Forvet: Gordon, Raphinha, Lamine Yamal

Athletic:

  • Kaleci: Unai Simon

  • Defans: Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Rincon, Louis-Jean

  • Orta Saha: Galarreta, Canales, Oihan Sancet

  • Forvet: Nico Williams, Inaki Williams, Gorka Guruzeta

Ofansif rekabet: Yamal, Williams kardeşlere karşı

Bu karşılaşma kanatlardaki yoğun rekabetle dikkat çekiyor. Katalan ekibinde Lamine Yamal ve Raphinha ana hücum gücü olarak görev yaparken, konuk ekipte Nico ve Inaki Williams kardeşler rakip savunma için ciddi bir tehdit oluşturmaya hazırlanıyor.

Her iki takım için de La Liga puan durumunda yükselmek adına bu erteleme maçı büyük önem taşıyor.

BarcelonaAthletic BilbaoLa LigaFutbolİlk 11
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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