Barcelona - Athletic maçının ilk 11'leri açıklandı!
İspanya La Liga'nın 1. haftasından ertelenen kritik mücadelede Barcelona, Katalonya'da Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Taşkent saatiyle saat 23:59'da başlayacak olan bu karşılaşma öncesinde teknik direktörler sahaya çıkacak ilk 11'leri resmen açıkladı.
Her iki taraf da bu önemli maça mücadeleci ve ofansif kadrolarla çıkıyor.
Takımların ilk 11'leri:
Barcelona:
Kaleci: Joan Garcia
Defans: Espart, Martin, Cubarsi, Eric Garcia
Orta Saha: Pedri, Bernal, Fermin Lopez
Forvet: Gordon, Raphinha, Lamine Yamal
Athletic:
Kaleci: Unai Simon
Defans: Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Rincon, Louis-Jean
Orta Saha: Galarreta, Canales, Oihan Sancet
Forvet: Nico Williams, Inaki Williams, Gorka Guruzeta
Ofansif rekabet: Yamal, Williams kardeşlere karşı
Bu karşılaşma kanatlardaki yoğun rekabetle dikkat çekiyor. Katalan ekibinde Lamine Yamal ve Raphinha ana hücum gücü olarak görev yaparken, konuk ekipte Nico ve Inaki Williams kardeşler rakip savunma için ciddi bir tehdit oluşturmaya hazırlanıyor.
Her iki takım için de La Liga puan durumunda yükselmek adına bu erteleme maçı büyük önem taşıyor.
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