Omar Marmoush, Tottenham'a transferi ve teknik direktörün planları hakkında konuştu

Londra ekibi Tottenham'a resmen katılan Mısırlı golcü Omar Marmoush yeni takımındaki ilk resmi röportajını verdi. Hücum oyuncusu, kulübün basın birimine yaptığı açıklamada neden özellikle 'Spurs' projesini seçtiğini ve takımdaki gelecek hedeflerini anlattı.

Hatırlatmak gerekirse, Londra kulübü Marmoush'u sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı.

Mısırlı forvet, karar verme sürecinde teknik direktörle yaptığı kişisel görüşmenin belirleyici olduğunu vurguladı:

«Burada olduğum için harika duygular içindeyim. Takımla antrenmanlara başlamaktan dolayı çok mutluyum ve stadyumda taraftarlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

Tottenham sadece İngiltere'nin değil, dünyanın da en büyük kulüplerinden biri. Bana sunulan proje çok ilgi çekici geldi.

Teknik direktörle şahsen görüştüm. Söyleyebilirim ki, anlattığı planlar ve futbol felsefesi çok hoşuma gitti. Futbola bakış açımızın ve tutkumuzun çok iyi uyuştuğuna eminim», dedi Marmoush.