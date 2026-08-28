Geleceğin ulaşımı geldi: yeni drone-hoverboard'un yetenekleri neler?

Çinli mühendisler, fütüristik filmlerdeki sahneleri gerçek hayata taşımaya devam ediyor. Ülkenin gelecek vaat eden girişimlerinden biri, kişisel ulaşım dünyasında devrim yaratması beklenen yeni bir icadı olan CoolFly Urban adlı bireysel uçan cihazı resmen tanıttı.

Cihazın en önemli özelliği, kullanıcının oturmadan, tamamen ayakta durarak havada özgürce hareket edebilmesidir.

Ne koltuk var ne kabin: CoolFly Urban nasıl tasarlanmış?

Cihaz, geleneksel bir drone ile uçan kaykayın (hoverboard) hibritini andırıyor:

Kokpitsiz açık tasarım: Araçta kapalı bir kabin veya özel koltuklar bulunmuyor; kullanıcı koruyucu kaskını takarak platformun merkezindeki kontrol sütununa tutunuyor;

Dört kanallı güçlü pervaneler: Cihaz, güvenlik ağları ve özel koruyucu kafeslerle çevrili dört adet güçlü kanallı fan (pervane) yardımıyla dikey olarak yükselip alçalıyor;

Ehliyet gerekmiyor: Geliştiriciler, bu cihazı kullanmak için karmaşık havacılık izinleri veya pilotluk diploması gerekmediğini, sistemin tam otomatik stabilizasyon ve basitleştirilmiş bir kontrol mekanizmasına sahip olduğunu belirtiyor.

Hız ve yetenekler: Teknik özellikler

CoolFly Urban cihazının testlerde kaydedilen temel teknik parametreleri şunlardır:

Taşıma kapasitesi: 90 kilograma kadar;

Maksimum hız: saatte 70 km;

Uçuş süresi: tek şarjla 11 dakika.

Test sürecini gösteren görüntülerde, iki test pilotunun bu cihazla tarlalar, su birikintileri ve açık yollar üzerinde rahatça uçtuğunu, hatta oldukça yüksek irtifalara çıkarak havada asılı kalabildiğini görmek mümkün.

Uzmanlara göre, bu tür kompakt uçan araçlar gelecekte şehir içi trafik sıkışıklığını aşmak, kurtarma operasyonları ve ekstrem turizm için en popüler ulaşım türlerinden biri haline gelebilir.