Geleceğin ulaşımı geldi: yeni drone-hoverboard'un yetenekleri neler?

·17·Teknoloji
Geleceğin ulaşımı geldi: yeni drone-hoverboard'un yetenekleri neler?

Çinli mühendisler, fütüristik filmlerdeki sahneleri gerçek hayata taşımaya devam ediyor. Ülkenin gelecek vaat eden girişimlerinden biri, kişisel ulaşım dünyasında devrim yaratması beklenen yeni bir icadı olan CoolFly Urban adlı bireysel uçan cihazı resmen tanıttı.

Cihazın en önemli özelliği, kullanıcının oturmadan, tamamen ayakta durarak havada özgürce hareket edebilmesidir.

Ne koltuk var ne kabin: CoolFly Urban nasıl tasarlanmış?

Cihaz, geleneksel bir drone ile uçan kaykayın (hoverboard) hibritini andırıyor:

  • Kokpitsiz açık tasarım: Araçta kapalı bir kabin veya özel koltuklar bulunmuyor; kullanıcı koruyucu kaskını takarak platformun merkezindeki kontrol sütununa tutunuyor;

  • Dört kanallı güçlü pervaneler: Cihaz, güvenlik ağları ve özel koruyucu kafeslerle çevrili dört adet güçlü kanallı fan (pervane) yardımıyla dikey olarak yükselip alçalıyor;

  • Ehliyet gerekmiyor: Geliştiriciler, bu cihazı kullanmak için karmaşık havacılık izinleri veya pilotluk diploması gerekmediğini, sistemin tam otomatik stabilizasyon ve basitleştirilmiş bir kontrol mekanizmasına sahip olduğunu belirtiyor.

Hız ve yetenekler: Teknik özellikler

CoolFly Urban cihazının testlerde kaydedilen temel teknik parametreleri şunlardır:

  • Taşıma kapasitesi: 90 kilograma kadar;

  • Maksimum hız: saatte 70 km;

  • Uçuş süresi: tek şarjla 11 dakika.

Test sürecini gösteren görüntülerde, iki test pilotunun bu cihazla tarlalar, su birikintileri ve açık yollar üzerinde rahatça uçtuğunu, hatta oldukça yüksek irtifalara çıkarak havada asılı kalabildiğini görmek mümkün.

Uzmanlara göre, bu tür kompakt uçan araçlar gelecekte şehir içi trafik sıkışıklığını aşmak, kurtarma operasyonları ve ekstrem turizm için en popüler ulaşım türlerinden biri haline gelebilir.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung Galaxy S27 Pro amiral gemisinin yeni renderları yayınlandıSamsung Galaxy S27 Pro amiral gemisinin yeni renderları yayınlandıBugün, 00:25Redmi Note 17 Pro Max uluslararası pazara çıktı: devasa batarya ve 600 avro fiyatRedmi Note 17 Pro Max uluslararası pazara çıktı: devasa batarya ve 600 avro fiyatDün, 22:55Huawei Nova 16s Pro 200 MP kamera ile küresel pazara çıkıyorHuawei Nova 16s Pro 200 MP kamera ile küresel pazara çıkıyorDün, 22:25Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max akıllı telefonu 10 000 mAh batarya ile test edildiXiaomi Redmi Note 17 Pro Max akıllı telefonu 10 000 mAh batarya ile test edildiDün, 21:54SpaceX, okyanusta yüzen Starship aracını özel bir gemiye başarıyla yüklediSpaceX, okyanusta yüzen Starship aracını özel bir gemiye başarıyla yüklediDün, 21:28Samsung yeni Odyssey monitörlerini tanıttıSamsung yeni Odyssey monitörlerini tanıttıDün, 20:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Kawasaki, Dört Ayaklı Corleo Robotunu Seri Üretime Hazırlıyor
Kawasaki, Dört Ayaklı Corleo Robotunu Seri Üretime Hazırlıyor