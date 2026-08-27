Huawei Nova 16s Pro 200 MP kamera ile küresel pazara çıkıyor

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi akıllı telefonlarından biri olan Huawei Nova 16s Pro modelini uluslararası pazara sunmaya hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre şirket, cihazın ilk resmi tanıtımlarını Huawei Mobile küresel sayfasında yayınladı ve Çin dışındaki lansmanını resmen doğruladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Paylaşılan ilk görseller ve bilgiler, yeni Huawei Nova 16s Pro modelinin daha önce Çin pazarında tanıtılan Huawei Nova 16 Pro akıllı telefonunun uluslararası versiyonu olduğunu gösteriyor. Tasarım açısından bu cihazlar neredeyse aynı olup, odak noktası yüksek kaliteli fotoğrafçılık yetenekleridir.

Gelişmiş optik yetenekleri

Huawei, yaklaşan küresel akıllı telefonun 200 MP ana kamera ile donatılacağını şimdiden doğruladı. Uluslararası versiyonun diğer teknik özellikleri henüz tam olarak açıklanmamış olsa da uzmanlar, ana modülün Çin versiyonuyla aynı olacağını tahmin ediyor.

Eğer ana kamera değişmeden kalırsa, Huawei Nova 16s Pro 1/1,28 inçlik büyük bir 200 MP sensöre ve F/1,8 lense sahip olacak. Çin modelinde bu modülü 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 3,7x optik zoom özellikli 50 MP periskopik kamera tamamlıyor. Ön panelde ise 50 MP yüksek çözünürlüklü selfie kamerasının yer alması bekleniyor.

Ekran ve teknik özellikler

Çin pazarında piyasaya sürülen ana model, 2856 × 1320 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,84 inçlik büyük bir AMOLED ekranla donatılmıştır. Bu panelin 6000 nitlik tepe parlaklığı, güneş ışığı altında bile mükemmel bir görünürlük sağlar.

Cihazın donanımı HiSilicon Kirin 9010S çipine dayanmakta olup, bellek kapasitesi açısından 12 GB RAM ile 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneklerine sahiptir. Ayrıca Çin versiyonunda 100 W şarj destekli 7000 mAh kapasiteli devasa bir batarya bulunmaktadır. Ancak Huawei, küresel modellerde batarya kapasitesini değiştirebildiği için bu değer uluslararası pazarda biraz farklılık gösterebilir. Akıllı telefon gövdesinin IP65 koruma sertifikasına sahip olması da bekleniyor.

Huawei Nova 16s Pro'nun tanıtım tarihi henüz açıklanmadı. Yine de içeriden gelen bilgilere göre yeni cihaz, 2 Eylül'de gerçekleşecek olan küresel Chase the Wild etkinliği kapsamında Huawei Watch GT 7, Watch GT 7 Pro ve Watch D3 akıllı saatleri ile birlikte tanıtılabilir.