İzolasyon bitti mi? Suriye Devlet Başkanı restoranda Visa kartı ile ödeme yaptı (video)

Suriye'nin başkenti Şam'da, ülkenin yeni siyasi ve ekonomik dönemini simgeleyen dikkat çekici bir olay yaşandı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara bir restoranda kahve ve öğle yemeği ücretini uluslararası Visa banka kartı ile nakitsiz olarak ödedi.

İlk bakışta sıradan bir günlük olay gibi görünen bu durum, sosyal medyada ve uluslararası basında büyük yankı uyandırdı. Bunun nedeni, Suriye'nin uzun yıllardır Batılı devletlerin ağır yaptırımları altında kalarak SWIFT ve Visa/Mastercard gibi küresel bankacılık ve ödeme sistemlerinden tamamen koparılmış olmasıydı.

Sembolik bir adım: POS terminali ve altın renkli kart

Yayımlanan görüntülerde devlet başkanının ödeme süreci adım adım yer alıyor:

Hesap ödeme anı: Garson, başkanın oturduğu masaya ödeme klasörü ve modern dokunmatik bir POS terminali getiriyor;

Kartla temassız ödeme: Ahmed eş-Şara cüzdanından banka kartını çıkarıp terminale yaklaştırıyor ve işlem başarıyla gerçekleşiyor;

Fişin çıkarılması: Terminalden ödeme fişi yazdırılıyor ve hizmet bedelinin hesaptan düştüğü onaylanıyor.

Küresel finans sistemine dönüş ne anlama geliyor?

Başkanın şahsen uluslararası bir banka kartı kullanması, Şam yönetimi tarafından dünya kamuoyuna ve uluslararası yatırımcılara gönderilen güçlü bir ekonomik sinyal olarak değerlendiriliyor:

Yaptırımların gevşemesi: Bu uygulama, Suriye bankacılık sistemine yönelik uluslararası kısıtlamaların fiilen kalkmaya başladığını ve yabancı ödeme sistemlerinin ülkeye geri döndüğünü gösteriyor;

Turistler ve iş dünyası için kolaylık: Uluslararası kartların çalışmaya başlaması, Suriye'ye gelen turistler, yabancı kuruluşlar ve girişimciler için finansal işlemleri ciddi oranda kolaylaştıracaktır;

Ekonominin dijitalleşmesi: Savaş yıllarında sadece nakit (özellikle döviz) dolaşımına bağımlı kalan ülke ekonomisi, artık medeni dijital ödeme yöntemlerine geçiş yapıyor.

Gözlemcilere göre, başkanın bu hamlesi Suriye'nin dış dünya ile ekonomik ilişkilerini yeniden kurma ve yatırım cazibesini artırma yolunda verdiği açık bir mesaj oldu.