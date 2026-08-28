Ölümcül felaket: Nepal'de 200 kişi hayatını kaybetti, 800 turist aranıyor (video)

Nepal ve Tibet sınırında meydana gelen devasa heyelan ve şiddetli sel baskınları, bölgede son yılların en ağır doğal afetlerinden birine yol açtı. Son verilere göre, felaket sonucunda şu ana kadar yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti.

Durumun en endişe verici yanı, dağlık ve ücra bölgelerde hala yaklaşık 1500 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor. Bunların yarısından fazlasını, yani 800 kişisini seyahat için gelen yabancı ve yerli turistler oluşturuyor.

Yaklaşık 500 yabancı turist tehlike altında: Ülkelere göre rakamlar

Doğal afet bölgesinde dünyanın onlarca ülkesinden gelen yaklaşık 500 yabancı turistle iletişim tamamen kesildi. Kayıplar arasında şu ülke vatandaşlarının bulunduğu doğrulandı:

Hindistan: 177 vatandaş;

ABD: 63 turist;

Avustralya: 34 turist;

Büyük Britanya: 33 vatandaş;

Kanada: 25 turist.

Diğer yabancılar ise çeşitli Avrupa ve Asya ülkelerinden olup, büyükelçilikler vatandaşlarının durumunu tespit etmek için acil durum merkezleri kurmuştur.

Arama çalışmaları zorlu koşullarda devam ediyor

Kar ve kaya heyelanlarının yolları, köprüleri ve altyapıyı tahrip etmesi nedeniyle kurtarma ekipleri, zarar gören köylere ve turist kamplarına ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor.

Sınır bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına havacılık ve özel dağ kurtarma ekipleri dahil edilmiş olup, enkaz altındakileri canlı bulma çabaları gece gündüz sürdürülmektedir.