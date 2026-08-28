Barcelona, Athletic'i mağlup ederek liderliğini korudu

La Liga kapsamında Barcelona, kendi sahasında Athletic'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada stadyum ismi belirtilmedi. Katalan ekibi her iki yarıda da birer gol buldu: 37. dakikada Raphinha hesabı açtı, 82. dakikada Fermin Lopez takımının ikinci golünü kaydetti.

Maç boyunca Barcelona, topa sahip olma ve atak sayısı bakımından rakibinden çok daha üstün göründü. Takım 20 şut çekti, bunların 10'u kaleyi buldu. Athletic ise 4 şutla sınırlı kaldı ve isabetli şut kaydedemedi.

Topa sahip olma oranında da büyük fark vardı: Barcelona %72, Athletic %28 sonuç kaydetti. Pas istatistiklerinde de ev sahibi ekip üstündü; Barcelona 593, Athletic 265 pas yaptı. Pas isabet oranları sırasıyla %92 ve %76 olarak gerçekleşti.

Faul istatistiklerinde Barcelona 13, Athletic 6 faul yaptı. Sarı kart sayısı ev sahibinde 1, konuk ekipte 2 oldu. Kırmızı kart çıkmadı. Ofsaytlar 8:5, kornerler ise 12:5 şeklinde Barcelona lehine sonuçlandı.

Bu galibiyetin ardından Barcelona, 2 maç sonunda 6 puan toplayarak puan durumunda birinci sırada yer alıyor. Takımın gol averajı 7:0.