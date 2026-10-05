Samsung Galaxy Z Fold 9 çok ince bir gövdeyle piyasaya sürülebilir

Samsung, gelecek katlanabilir amiral gemisi akıllı telefonunun tasarımında köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Ünlü insayder kro_roe tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, mühendislerine yeni Galaxy Z Fold 9 modelinin gövde kalınlığını açık haldeyken sadece 3,9 milimetreye, kapalı haldeyken ise 7,9 milimetreye düşürme görevini verdi. Bu değerlerin mobil endüstride yeni bir dönemi başlatması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Güney Koreli teknoloji devi bu iddialı hedefine ulaşabilirse, yeni nesil cihaz önceki modellere kıyasla önemli ölçüde daha ince olacak. Özellikle Galaxy Z Fold 9, kapalı durumda yaklaşık 1,8 milimetre, açık durumda ise 0,6 milimetre daha ince bir görünüme kavuşacak. Bu, ultra ince teknolojiler yaratma yolunda atılmış önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Teknik yenilikler ve beklenen değişiklikler

Şu an için gelecek amiral gemisi hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak insayderlar, gövde kalınlığının azaltılmasının yanı sıra cihazda bir başka önemli inovasyonun daha kullanılabileceğini belirtiyor. Buna göre, Samsung Galaxy Z Fold 9 akıllı telefonunda doğrudan ekran altına gizlenmiş kamera teknolojisinin kullanılması ihtimali var. Bu da kullanıcılara tam ve kusursuz bir ekran deneyimi sunulmasını sağlayacak.

Belirtmek gerekir ki, insayder kro_roe teknoloji dünyasında güvenilir haberleriyle tanınıyor. Örneğin, geçen yıl One UI 7 arayüzünün beta test süreçlerinin başlangıç tarihlerini tam ve hatasız bir şekilde bildirmişti. Bu nedenle, sızdırdığı bu bilgiler de teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Çıkış tarihi ve beklentiler

Samsung, geleneksel ve titizlikle geliştirilmiş üretim döngüsüne sadık kalırsa, Galaxy Z Fold 9 amiral gemisinin resmi tanıtımının 2027 yaz aylarında yapılması bekleniyor. Şimdilik cihazın diğer teknik özellikleri gizli tutuluyor, ancak şirketin bu ultra ince tasarım arayışının pazar trendlerini değiştireceği şüphesiz.