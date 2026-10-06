Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinin renk paleti sızdırıldı

·5·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinin renk paleti sızdırıldı

Samsung'un gelecek yıllarda piyasaya sürmesi beklenen yeni nesil amiral gemisi Galaxy S27 Ultra akıllı telefonunun renk gamı hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. ixbt.com'un ünlü içeriden bilgi sızdıran @UniverseIce'a dayandırdığı haberine göre, gelecek cihaz en az beş farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek ve bu da kullanıcılara daha geniş bir seçim imkanı sunacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, akıllı telefon için hazırlanan renk yelpazesine Violet (mor) tonunda yeni bir versiyon da eklendi. Daha önce sızdırılan bilgilerde Black, Blue, Light Pink ve White gibi temel renklerin bulunacağı belirtilmişti. Bu renk paleti, şirketin amiral gemisi tasarımlarına yaklaşımını biraz değiştirdiğini gösteriyor.

Renk gamındaki değişiklikler

Analistler, Samsung'un mevcut nesil modellere kıyasla renk düzeninde bir dizi değişiklik yapacağını belirtiyor. Özellikle Galaxy S26 Ultra amiral gemisinde aktif olarak kullanılan canlı Cobalt Violet renginin yerini yeni seride Light Pink'in (açık pembe) alması bekleniyor. Bu durum, şirketin gelecekteki cihazlarda daha yumuşak ve çeşitli tonlara odaklanacağını gösteriyor.

Akıllı telefon pazarında renk çeşitliliği, müşteriler için her zaman önemli faktörlerden biri olmuştur. Özellikle Galaxy S gibi premium segmentteki cihazlarda tasarım ve kasa renkleri, kullanıcının özgünlüğünü yansıtmasında büyük rol oynar. Bu nedenle Güney Koreli üretici, her yıl renk paletini yenilemeye çalışmaktadır.

Şu anda teknoloji dünyasında bu amiral gemisi etrafındaki tartışmalar hararetle devam ediyor. Resmi tanıtıma aylar kalmış olsa da, sızdırılan bilgiler cihazın dış görünüşü hakkında ilk izlenimlerin oluşmasını sağlıyor. Samsung hayranları ise her yıl yeni nesil tanıtımını büyük bir ilgiyle bekliyor.

Hatırlatmak gerekirse, ixbt.com tarafından sunulan bilgilere göre, Samsung Galaxy S27 Ultra akıllı telefonunun resmi tanıtımının 2027 yılında yapılması bekleniyor. O zamana kadar şirket tarafından diğer teknik özellikler ve yetenekler hakkında da ek bilgilerin açıklanması tahmin ediliyor.

SamsungGalaxy S27 UltraAkıllı TelefonlarTeknolojilerSızıntılar
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinin hangi renklerde çıkacağı belli olduSamsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinin hangi renklerde çıkacağı belli olduBugün 01:28Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisi üç kameraya sahip olabilirSamsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisi üç kameraya sahip olabilir28 Eylül 09:53Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinde kamera değişikliği olmayacağı ortaya çıktıSamsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinde kamera değişikliği olmayacağı ortaya çıktı14 Eylül 13:22Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasında önemli güncellemeler yapılacakSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasında önemli güncellemeler yapılacak29 Eylül 12:27Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinde 4x zoom test ediliyorSamsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinde 4x zoom test ediliyor1 Eylül 17:50Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasında ne gibi değişiklikler olabilirSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasında ne gibi değişiklikler olabilir31 Ağustos 20:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı