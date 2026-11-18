ABD Başkanı Donald Trump'ın yatırım hesapları, Mayıs ayında 500 bin ile 1 milyon dolar değerinde Nvidia hissesi sattı. Bu satış, Çin'e yapılan devlet ziyaretinden dönüşten ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Trump'a Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın casuslukla suçlanan bir kişiyle olası bağlantıları hakkında bilgi verdiği iddialarından sonra gerçekleşti.

Bu durum, CNBC'nin Beyaz Saray'ın mali raporlarını analiz etmesiyle ortaya çıktı.

Hisseler ne zaman satıldı?

CNBC analizine göre, Trump'ın yatırım hesapları 18 Mayıs'ta 500.001 ile 1 milyon dolar değerinde Nvidia hissesi sattı. Bu tarih, ABD Başkanı'nın Çin'e yaptığı devlet ziyaretinden döndükten sonraki ilk pazartesi gününe denk geliyor.

The New York Times'a dayandırılan habere göre, Marco Rubio beş gün önce Trump'a Jensen Huang ile ilgili olası güvenlik sorunları hakkında istihbarat bilgisi vermişti.