Trump'ın Çin ziyareti ve gizli bilgiler ışığında Nvidia hisselerini sattığı ortaya çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'ın yatırım hesapları, Mayıs ayında 500 bin ile 1 milyon dolar değerinde Nvidia hissesi sattı. Bu satış, Çin'e yapılan devlet ziyaretinden dönüşten ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Trump'a Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın casuslukla suçlanan bir kişiyle olası bağlantıları hakkında bilgi verdiği iddialarından sonra gerçekleşti.
Bu durum, CNBC'nin Beyaz Saray'ın mali raporlarını analiz etmesiyle ortaya çıktı.
Hisseler ne zaman satıldı?
CNBC analizine göre, Trump'ın yatırım hesapları 18 Mayıs'ta 500.001 ile 1 milyon dolar değerinde Nvidia hissesi sattı. Bu tarih, ABD Başkanı'nın Çin'e yaptığı devlet ziyaretinden döndükten sonraki ilk pazartesi gününe denk geliyor.
The New York Times'a dayandırılan habere göre, Marco Rubio beş gün önce Trump'a Jensen Huang ile ilgili olası güvenlik sorunları hakkında istihbarat bilgisi vermişti.
Ancak Trump daha sonra böyle bir bilgi aldığını reddetti. Ayrıca Huang ile bağlantılı kadının casus olduğunu bilmediğini de ifade etti.
Trump'ın Nvidia hisseleriyle ilgili işlemleri
CNBC analizine göre, Trump Beyaz Saray'a döndüğünden beri yatırım hesapları Nvidia hisselerini en az 103 kez alıp sattı. Bu işlemlerin toplam değerinin 27 milyon ile 97,5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
Beyaz Saray sözcüsü ise başkanın yatırım portföyünün bağımsız mali danışmanlar tarafından yönetildiğini ve Trump'ın ticari kararlara şahsen müdahale etmediğini belirtti.
Önemli olan nokta, yayınlanan mali raporlarda Trump'ın hisse satışı için şahsen talimat verdiğine veya danışmanlarının gizli istihbarat bilgilerini kullandığına dair bir kanıt bulunmamasıdır.
Böylece, Nvidia hisselerinin Mayıs ayındaki satışı; Trump'ın Çin ziyareti, Jensen Huang hakkındaki güvenlik şüpheleri ve başkanın yatırımları arasındaki zamanlama yakınlığı nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu durum, hisse senedi işlemlerinin gizli bilgiler etkisiyle yapıldığı anlamına gelmiyor.
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