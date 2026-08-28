Samsung Galaxy S27 Ultra kasa geometrisi ve ergonomisinde değişiklikler bekleniyor

Ixbt.com'a göre, ünlü içeriden öğrenen Ice Universe, gelecekteki amiral gemisi Samsung Galaxy S27 Ultra modeli hakkında yeni detaylar paylaştı. Daha önce bu akıllı telefonun tamamen yeni kamera bloğunu gösteren görseller yayınlanmış olsa da, şimdi cihazın kullanım kolaylığını etkileyen yönleri ortaya çıktı. Güney Koreli üreticinin, amiral gemisinin dış görünüşünde belirgin ancak elde tutuş için önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Görünen o ki, kasa geometrisindeki küçük değişikliklerden bahsediliyor. Galaxy S27 Ultra modeli, köşeleri ve kenarları çok keskin olmayan bir formda tasarlanacak. Sonuç olarak, büyük boyutlu akıllı telefon avuca daha doğal bir şekilde oturacak ve uzun süreli kullanımlarda ele aşırı baskı yapmayacak.

Ultra serisi cihazlar için böyle bir yenilik özellikle büyük önem taşıyor. Çünkü bu serideki gadget'lar büyük boyutları ve ağırlıklarıyla öne çıkıyor. Köşe kavis yarıçapı biraz artırılsa bile, bu durum ergonomi ve tutuş konforu üzerinde önemli ölçüde olumlu bir etki yaratabilir.

Tasarım evrimi ve boyutlar

Sunulan bilgilere göre, Samsung şirketi geçmişteki Galaxy Ultra modellerine özgü keskin köşeli tasarımdan kademeli olarak vazgeçmeye devam ediyor. Ancak cihazın genel boyutlarında büyük değişiklikler beklenmiyor. Ice Universe, Galaxy S27 Ultra'nın boyutlarının önceki Galaxy S26 Ultra modelinin boyutlarıyla neredeyse tamamen aynı olduğunu belirtiyor.

İçeriden öğrenen kişi tarafından sunulan bu tür bilgiler teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Ice Universe; kavisli ekranlı akıllı telefon trendi, iPhone X'teki çentik, iPhone 14 tasarımı ve 200 megapiksel sensörler hakkındaki bilgileri ilk kez doğru bir şekilde aktaran uzman olarak tanınıyor.

Bu özel bilgilerin kaynağı doğrudan Güney Koreli teknoloji devinin araştırma ve geliştirme departmanına dayanıyor. Bu nedenle yeni nesil amiral gemisinin sadece teknik yetenekleriyle değil, günlük kullanımdaki ergonomik rahatlığıyla da kullanıcıların dikkatini çekmesi bekleniyor.