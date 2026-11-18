Apple dizüstü bilgisayarlarının 18 Kasım 2026 itibarıyla fiyatları belli oldu. Listede MacBook Neo 2026, MacBook Air M4 ve MacBook Air M5 modelleri yer alıyor. Fiyatlar bellek kapasitesine, ekran boyutuna ve renklere göre değişiklik göstermektedir.

MacBook Neo 2026 (yeni model):

• 8/256 GB Citrus — 709 dolar

• 8/256 GB Silver — 719 dolar

• 8/256 GB Indigo — 719 dolar

• 8/256 GB Blush — 719 dolar

• 8/512 GB — 819 dolar

MacBook Air M4, 13 inç (2025):