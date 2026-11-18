MacBook Neo ve Air modellerinin güncel fiyatları
Apple dizüstü bilgisayarlarının 18 Kasım 2026 itibarıyla fiyatları belli oldu. Listede MacBook Neo 2026, MacBook Air M4 ve MacBook Air M5 modelleri yer alıyor. Fiyatlar bellek kapasitesine, ekran boyutuna ve renklere göre değişiklik göstermektedir.
MacBook Neo 2026 (yeni model):
• 8/256 GB Citrus — 709 dolar
• 8/256 GB Silver — 719 dolar
• 8/256 GB Indigo — 719 dolar
• 8/256 GB Blush — 719 dolar
• 8/512 GB — 819 dolar
MacBook Air M4, 13 inç (2025):
• 16/256 GB — 1179 dolar (indirimli)
• 16/512 GB — 1189 dolar
• 16/1 TB — 1549 dolar
• 24/512 GB — 1399 dolar (indirimli)
MacBook Air M4, 15 inç (2025):
• 16/256 GB — 1399 dolar (indirimli)
• 16/512 GB — 1429 dolar (indirimli)
• 16/1 TB — 1699 dolar
• 24/512 GB — 1619 dolar
MacBook Air M5, 13 inç (2026, yeni model):
• 16/512 GB — 1199 dolar
• 16/1 TB — 1519 dolar (indirimli)
MacBook Air M5, 15 inç (2026, yeni model):
• 16/512 GB — 1459 dolar (indirimli)
• 16/1 TB — 1799 dolar
• 24/1 TB — 2199 dolar
Belirtilen fiyatlar 18 Kasım 2026 tarihlidir. Dizüstü bilgisayar fiyatları günlük olarak değişebilir.
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