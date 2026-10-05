iQOO 16 amiral gemisinin ilk satışları selefinin yarısında kaldı

·6·Teknoloji
iQOO 16 amiral gemisinin ilk satışları selefinin yarısında kaldı

Yeni iQOO 16 akıllı telefonunun piyasadaki ilk günlerine ait ticari performans verileri, önceki nesil modellere kıyasla önemli ölçüde düştü. ixt.com tarafından paylaşılan verilere göre, cihazın satışa sunulmasından sonraki ilk dört gün içindeki sonuç, iQOO 15'in performansının sadece yarısına ulaştı ve iQOO 13 modeliyle aynı seviyede kaydedildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Analistler, satışlardaki bu yavaşlamayı belirli bir zaman dilimi, yani satışın başladığı ilk akşam saatleri ve sonraki üç günlük süreyi kapsayan karşılaştırmalar temelinde belirlediler. Böylece, iQOO markasının son üç nesil amiral gemisinin başlangıç sonuçları belirgin bir şekilde farklılık gösteriyor.

Satışlardaki düşüşün temel nedenleri

Uzmanlara göre, iQOO 16 amiral gemisine olan ilk talebin düşmesinde iki önemli faktör etkili oldu. Birincisi, küresel pazarda bellek modüllerinin fiyatlarının artması cihazın nihai fiyatını etkiledi ve maliyetini yükseltti. İkincisi, modern kullanıcılar akıllı telefonlarını her yıl yenilemeye olan ilgilerini yavaş yavaş kaybediyor.

Buna rağmen, teknik açıdan yeni cihaz kendi sınıfındaki en gelişmiş özellikleri bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Özellikle akıllı telefon, etkileyici yeteneklere sahip teknolojik donanımlar ve yüksek performans sağlayan bileşenlerle donatılmıştır.

Amiral gemisinin teknik özellikleri

Cihaz, M16 adlı yeni bir malzeme temelinde üretilmiş olup 2K LEAD 2.0 teknolojisini destekleyen 6,85 inçlik modern Samsung Everest ekran ile donatılmıştır. Bu, kullanıcılara görüntü kalitesi ve parlaklık açısından yüksek sonuçlar sunar.

Fotoğraf yeteneklerine gelince, akıllı telefonun ana kamerası 1/1,3 inç optik formata sahip 50 megapiksellik bir Sony sensörü almıştır. Ayrıca cihazda, uzak mesafedeki nesneleri net bir şekilde çekmeyi sağlayan 50 megapiksellik Sony sensörlü yüksek kaliteli bir periskop kamera da bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, iQOO 16 modeli 8400 mAh kapasiteli devasa bir batarya ve 100 W hızlı şarj teknolojisi ile donatılmıştır. Bu değerler, cihazın özerkliğini önemli ölçüde artırıyor. Şu anda bu amiral gemisi akıllı telefon uluslararası pazara çıkmaya hazırlanıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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