Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcılarının sayısı 1,2 milyara ulaştı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, mobil cihaz kullanıcı kitlesine ilişkin küresel istatistiklerini açıkladı. ixbt.com'un haberine göre, bugün dünya genelinde Samsung Galaxy serisi akıllı telefon kullanan kişi sayısı yaklaşık 1,2 milyara ulaştı. Bu rakam, dünyadaki her yedi kişiden birinin Koreli markanın cihazını kullandığı anlamına geliyor ve şirketin küresel pazardaki yerini açıkça ortaya koyuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu istatistik, Samsung'un Japonya şubesi tarafından yayınlanan özel bir videoda belirtildi. Özellikle Galaxy cihazlarının aktif kullanıcılarından bahsedildiğini, yani bu rakamın tarih boyunca satılan toplam akıllı telefon sayısını değil, gerçek kullanıcı kapsamını yansıttığını belirtmek gerekir. Bu devasa rakam, teknoloji pazarı ölçeğinde küresel ekosistemin ne kadar genişlediğini gösteriyor.

Geniş fiyat politikası ve model çeşitliliği

Şirket temsilcilerinin açıklamasına göre, bu kadar geniş bir kitleye ulaşmanın temel nedenlerinden biri geniş model yelpazesidir. Samsung, neredeyse tüm fiyat kategorilerinde akıllı telefon üretimi gerçekleştirmektedir. Başlangıç fiyatı 150 dolar civarında olan bütçe dostu Galaxy A serisi cihazlardan, fiyatı bazı konfigürasyonlarda 2400 dolara ulaşan gelişmiş katlanabilir amiral gemilerine kadar, her bütçeden alıcıya hitap etme imkanı sunmaktadır.

Bu strateji sayesinde her alıcı, kendi finansal imkanlarına göre uygun bir cihaz seçebilmektedir. Bu durum şirketin sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan pazarlarda da konumunu güçlendirmesine ve kullanıcı tabanını istikrarlı bir şekilde genişletmesine olanak tanımaktadır.

Tarihsel yolculuk ve gelecek beklentileri

Samsung markasının Android işletim sistemine dayalı akıllı telefon geçmişi, 2009 yılında tanıtılan Galaxy GT-I7500 modeli ile başlamıştı. Geçen 17 yıl içinde Galaxy ailesi, birkaç modelden oluşan basit bir seriden devasa bir küresel ekosisteme dönüştü ve bugün 1,2 milyarlık kullanıcı sınırını aştı.

Bugün Samsung, mobil pazardaki liderliğini korumak için inovasyonlara, özellikle yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonuna ve katlanabilir ekran kalitesinin artırılmasına özel önem vermektedir. 1,2 milyarlık kitle, şirketin gelecekte yeni hizmetleri ve yazılım ekosistemlerini başarıyla uygulaması için sağlam bir temel oluşturmaktadır.