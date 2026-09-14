Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinde kamera değişikliği olmayacağı ortaya çıktı

Önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S27 Ultra akıllı telefonu, temel optik yeteneklerinde önceki neslin konseptini koruyacak. ixbt.com'un haberine göre, popüler amiral gemisi cihaz, önceki bilgilerin aksine beklenen yeni periskop kameraya sahip olmayacak ve bu durum teknoloji pazarında hararetli tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İçeriden öğrenilen bilgilere dayanan haberler

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan son bilgilere göre, internette dolaşan Galaxy S27 Ultra amiral gemisinde kapsamlı bir kamera güncellemesi olacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Ağda, cihazın 4x optik zoom ve 1/1,9 inçlik daha büyük bir sensör alacağına dair haberler çıkmıştı.

Ancak tanınmış sızıntı kaynağı bu haberleri tamamen reddederek yalanladı. Söz konusu bilgiyi yayan kaynağın daha önce de birçok kez doğrulanmamış ve hatalı bilgiler yayınladığını belirtti.

Teknik özellikler ve gelecek planları

Ice Universe'ün elde ettiği güvenilir bilgilere göre Samsung, bir sonraki amiral gemisi cihazında mevcut telefoto kamera konseptinden vazgeçme niyetinde değil. Bu, Galaxy S27 Ultra modelinin 5x optik zoom özelliğine sahip periskop telefoto lens ile donatılmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Ayrıca cihazın telefoto kamerası için 1/2,52 inç boyutunda bir sensör kullanılması bekleniyor. Bu veriler, şirketin amiral gemilerinde test edilmiş ve kendini kanıtlamış çözümlere güvenmeyi tercih ettiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre bu yaklaşım Samsung için istikrar sağlıyor, çünkü şirket her yıl kökten yeni optik modüllere geçme ihtiyacı duymuyor. Kullanıcılar ise yeni amiral gemisinden istikrarlı ve kaliteli fotoğraf çekim imkanları bekleyebilirler.

Cihazın tanıtımına daha zaman olsa da, sızıntı kaynakları aracılığıyla ortaya çıkan bu tür bilgiler teknoloji meraklılarına gelecekteki amiral gemisinin yetenekleri hakkında ilk izlenimi veriyor. Samsung'un kameralı telefonlar pazarındaki konumunu güçlendirmek için yazılım ve diğer bileşenleri geliştirmeye odaklanması bekleniyor.