Galaxy Z Fold 8 ve Fold 8 Ultra ABD'de Rekor Düzeyde İlgi Uyandırdı

·132·Teknoloji
Galaxy Z Fold 8 ve Fold 8 Ultra ABD'de Rekor Düzeyde İlgi Uyandırdı

Güney Koreli Samsung şirketi, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerine yönelik ön talep sonuçlarını açıkladı. Şirketin verilerine göre dünya genelindeki ön sipariş sayısı, geçen yılın modellerine kıyasla %30 daha yüksek oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Özellikle ixbt.com'un aktardığına göre ABD pazarında talep oldukça yüksek seviyeye ulaştı. Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modelleri birlikte, geçen yılki Galaxy Z Fold 7 serisine kıyasla %30 daha fazla ön sipariş almayı başardı. Bu durum, kullanıcıların gelişmiş teknolojilere sahip cihazlara duyduğu güvenin arttığını gösteriyor.

ABD Pazarındaki Satış Dinamikleri ve Talep

ABD'de kaydedilen toplam ön siparişlerin neredeyse yarısı doğrudan temel Galaxy Z Fold 8 modeline ait oldu. Yeni katlanabilir ekranlı amiral gemilerinin popülerliği, bazı model ve renk seçeneklerinde stok sıkıntısına yol açtı.

Samsung'un resmi web sitesinde Galaxy Z Fold 8 akıllı telefonunun lavanta renkli versiyonu şimdiden tamamen tükenmiş durumda. Ayrıca bazı renk seçenekleri ve konfigürasyonların da yavaş yavaş satıştan kaldırılmaya başladığı belirtildi.

Kullanıcı Tercihlerindeki Değişimler

Açıklanan istatistiklere göre tüketicilerin teknolojik ihtiyaçlarında ve tercihlerinde önemli değişimler yaşanıyor. Geçen yıla kıyasla Galaxy Z Flip serisi akıllı telefon sahipleri arasında daha pahalı ve daha kapsamlı özelliklere sahip Galaxy Z Fold serisine geçmeyi tercih edenlerin sayısı üç kattan fazla arttı.

Uzmanlar bunu, tüketicilerin büyük ve dönüştürülebilir ekranlara olan ihtiyacının artmasıyla açıklıyor. Büyük ekran, çoklu görev süreçlerini ve multimedya olanaklarını yeni bir seviyeye taşıyor.

Ek Aksesuar Satışları

Akıllı telefonların yanı sıra ek cihaz satışlarında da önemli bir artış görüldü. Samsung'un verilerine göre ABD'de Galaxy Z Flip 8 veya Galaxy Z Fold 8 serisi bir model için ön sipariş veren her dört müşteriden biri, yeni Galaxy Watch akıllı saatlerini de satın aldı.

Bu eğilim, kullanıcıların ekosistem içinde birden fazla cihazı birlikte kullanmayı tercih ettiğini ve Samsung ürünlerinin birbiriyle uyumlu çalışarak yüksek kullanım kolaylığı sunduğunu açıkça doğruluyor.

SamsungGalaxy Z Fold 8Galaxy Z Flip 8Akıllı TelefonlarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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