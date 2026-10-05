Özbekistan'da iPhone 18 Pro Max fiyatları önemli ölçüde düştü

Özbekistan'da Yeni iPhone 18 Pro Max akıllı telefonunun fiyatı, satışa sunulmasından birkaç hafta sonra düşmeye başladı. Cihazın ilk fiyatı alıcılar için oldukça yüksek olsa da, şu anda daha uygun bir fiyata satın almak mümkün.

Satışların yeni başladığı dönemde iPhone 18 Pro Max'in Özbekistan pazarındaki fiyatı yaklaşık 2000–2200 dolar civarındaydı. Şu anda ise akıllı telefonun fiyatı yaklaşık 1780 dolara kadar geriledi. Bu, kısa süre içinde fiyatın önemli ölçüde düştüğü anlamına geliyor.

Böyle bir durum, yeni iPhone modellerinin satışının ilk dönemlerinde sıkça gözlemlenir. Talebin yüksek olduğu ilk günlerde cihazlar daha yüksek fiyattan sunulurken, daha sonra pazarın dengelenmesiyle fiyatlar düşebilir.

Fiyat düşüşü sadece Özbekistan ile sınırlı değil. Rusya pazarında da yeni iPhone modellerinin değerinde düşüş gözlemleniyor. Özellikle 256 GB depolama alanına sahip iPhone 18 Pro'nun fiyatı yaklaşık 130 dolar ucuzladı.

Bu durum, yeni iPhone almayı planlayanlar için fiyatları karşılaştırma imkanını artırıyor.