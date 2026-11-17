Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımındaki kariyerini noktaladı. Ancak milli takım tarihindeki yeri ve futbola katkıları söz konusu olduğunda, bu efsanevi golcünün adının daha uzun yıllar anılacağı kesin. Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus da Ronaldo'nun özel statüsünü bir kez daha vurgulayarak, onun ayrılışını futbol için doğal ama önemli bir gerçeklik olarak değerlendirdi.

«Cristiano'yu asla unutamayız»

Jorge Jesus, Uluslar Ligi kapsamındaki Galler maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Cristiano Ronaldo hakkındaki soruya yanıt verdi.

Gazeteci, Galler milli takımının Gareth Bale gibi yıldız futbolculardan sonraki durumunu örnek gösterdi. Ona göre, bu tür oyuncuların takımdan ayrılması milli takım için büyük bir kayıp.

«Galler milli takımı Gareth Bale gibi oyuncuları kaybettikten sonra büyük turnuvalara katılmakta zorlanıyor. Ronaldo ise Portekiz milli takımından ayrıldı» dedi gazeteci.

«Her zaman aynı konu» dedi Jesus gülerek.

Ardından Cristiano'nun Portekiz futbolundaki yerini özel olarak vurguladı.

«Cristiano, Portekiz futbolunun ve milli takımının bir efsanesidir. Onu asla unutamayız» diye belirtti teknik direktör.