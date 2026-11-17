Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkında konuştu: «Portekiz onu asla unutmayacak!»
Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımındaki kariyerini noktaladı. Ancak milli takım tarihindeki yeri ve futbola katkıları söz konusu olduğunda, bu efsanevi golcünün adının daha uzun yıllar anılacağı kesin. Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus da Ronaldo'nun özel statüsünü bir kez daha vurgulayarak, onun ayrılışını futbol için doğal ama önemli bir gerçeklik olarak değerlendirdi.
«Cristiano'yu asla unutamayız»
Jorge Jesus, Uluslar Ligi kapsamındaki Galler maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Cristiano Ronaldo hakkındaki soruya yanıt verdi.
Gazeteci, Galler milli takımının Gareth Bale gibi yıldız futbolculardan sonraki durumunu örnek gösterdi. Ona göre, bu tür oyuncuların takımdan ayrılması milli takım için büyük bir kayıp.
«Galler milli takımı Gareth Bale gibi oyuncuları kaybettikten sonra büyük turnuvalara katılmakta zorlanıyor. Ronaldo ise Portekiz milli takımından ayrıldı» dedi gazeteci.
«Her zaman aynı konu» dedi Jesus gülerek.
Ardından Cristiano'nun Portekiz futbolundaki yerini özel olarak vurguladı.
«Cristiano, Portekiz futbolunun ve milli takımının bir efsanesidir. Onu asla unutamayız» diye belirtti teknik direktör.
Ronaldo, Jesus'u Al-Nassr'a davet etmişti
Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo ile ilişkisi sadece milli takım konusuyla sınırlı değil. Teknik direktör, yıldız futbolcuyla bir yıl birlikte çalıştığını da hatırlattı.
Söylediğine göre Ronaldo, Jesus'u Suudi Arabistankulübü Al-Nassr'a davet ettiğinde, teknik direktör ona takımı şampiyon yapmasına yardım edeceğine söz vermiş.
«Onunla bir yıl birlikte çalıştım. Beni Al-Nassr'a davet ettiğinde, şampiyon olmalarına yardım edeceğimi söylemiştim. Ve yanılmadım» dedi Jesus.
Bu sözler, teknik direktörün Ronaldo'ya olan saygısının yanı sıra aralarındaki güvene dayalı ilişkiyi de gösteriyor.
Ronaldo'nun ayrılışı — Portekiz futbolu için yeni bir dönem
Jesus, Cristiano'nun milli takımdan ayrılmasını herkesin önceden bildiği ve kabullenmeye hazır olduğu bir gerçeklik olarak değerlendirdi.
«Bu hepimizin bildiği ve hazır olduğu bir gerçeklik» dedi.
Gerçekten de Ronaldo'nun milli takımdaki kariyeri, sadece bir futbolcunun kariyerindeki bir aşama değil. Portekiz futbol tarihinde koca bir dönemi tanımladı. Şimdi ise takım yeni liderlerle ileriye bakmalı, taraftarlar ise kahramanlarının mirasını hatırlayarak yaşamalı.
Ronaldo sahada olmasa bile, adı, rekorları ve Portekiz futbolu için yaptıkları uzun süre tartışmaların merkezinde kalacak. Jorge Jesus'un sözleri de bunun en açık kanıtıdır.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…