FIFA günleri kapsamında milli takımlar arasında uluslararası hazırlık maçları devam ediyor. Yapılan son karşılaşmalarda bir dizi ilginç sonuç kaydedildi: Paraguay Japonya'yı mağlup ederken, Rusya kendi sahasında Venezuela'yı iki gol farkla yendi. Ürdün Avustralya'ya üstünlük sağlarken, Güney Kore Katar deplasmanında tek golle galip geldi.

Paraguay Japonya'yı iki golle cezalandırdı

Günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri Japonya ile Paraguay milli takımları arasında oynandı. Bu mücadeleyi Güney Amerikalılar 2-1 kazandı.

Paraguaylılar maça çok hızlı başladı. Henüz ikinci dakika dolmadan Caceres rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. İlk yarının 40. dakikasında Gomez bir gol daha atarak üstünlüğü pekiştirdi.

Japonya milli takımı mağlubiyetten kurtulmak için tüm gücünü ortaya koydu. 85. dakikada Fukuda farkı bire indirdi. Ancak kalan sürede ev sahibi ekip başka gol bulamadı.

Japonya — Paraguay — 1:2

Goller: Fukuda (85) — Caceres (2), Gomez (40).

Rusya Venezuela'ya şans tanımadı

Rusya milli takımı, Krasnodar'da Venezuela'yı ağırladı. Karşılaşma ev sahibinin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

İlk yarıda takımlar birbirlerinin savunmasını aşmayı başaramadı. Ancak devre arasından sonra Rusya milli takımı hücumdaki etkinliğini artırdı.

59. dakikada Aleksey Miranchuk skoru açtı. 16 dakika sonra bir kez daha rakip fileleri havalandırarak duble yaptı. Böylece Rusya milli takımı kendi sahasında güvenli bir galibiyet elde etti.

Rusya — Venezuela — 2:0

Goller: Aleksey Miranchuk (59, 75).

Rusya milli takımının maçtaki ilk 11'i: Safonov, Vakhaniya, Danilov, Malyokhin, Langovich, Batrakov, Mironov, Miranchuk, Dmitriy Glebov, Konstantin Glebov ve Komlichenko.

Ürdün Avustralya'yı mağlup etti

Bir diğer dikkat çekici sonuç Ürdün ile Avustralya milli takımları arasındaki maçta kaydedildi. Ürdünlüler rakibini 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Musa Al-Taamari skoru açtı. Avustralya milli takımı maç boyunca durumu değiştirmeye çalışsa da Ürdün savunmasını aşamadı.

Maçın uzatma dakikalarında, 90+3'te Olwan ikinci golü atarak Ürdün'ün galibiyetini perçinledi.

Ürdün — Avustralya — 2:0

Goller: Al-Taamari (34), Olwan (90+3).

Güney Kore Katar'da kazandı

Doha'da oynanan Katar — Güney Kore maçında konuk ekip tek golle üstünlük sağladı.

Maçtaki tek gol ilk yarının 43. dakikasında atıldı. Se-Hun rakip kaleyi bularak Güney Kore'ye galibiyeti getirdi.

Katar milli takımı ikinci yarıda skoru eşitlemeye çalışsa da Güney Kore üstünlüğünü korudu.

Katar — Güney Kore — 0:1

Gol: Se-Hun (43).

FIFA günleri sonuçları

Karşılaşma Skor Japonya — Paraguay 1:2 Rusya — Venezuela 2:0 Ürdün — Avustralya 2:0 Katar — Güney Kore 0:1

Böylece, hazırlık maçları birkaç ilginç sonuçla akıllarda kaldı. Özellikle Japonya'nın Paraguay'a yenilmesi ve Ürdün'ün Avustralya karşısındaki galibiyeti günün öne çıkan olayları oldu. Rusya ise Miranchuk'un dublesiyle Venezuela direncini güvenli bir şekilde kırdı.