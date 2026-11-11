iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri ne kadara satılıyor?

11 Kasım 2026 tarihi itibarıyla iPhone akıllı telefonlarının yeni fiyatları açıklandı. Listede iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 17 serisi modelleri yer alıyor. Fiyatlar depolama kapasitesi, kasa rengi ve SIM kart yapılandırmasına göre değişiklik göstermektedir.

iPhone 15 ve iPhone 16

• iPhone 15, 128 GB — 659 dolar

• iPhone 16, 128 GB — 849 dolar

• iPhone 16 Pro Max, 256 GB — 1299 dolar

eSIM + eSIM, 2 adet IMEI kayıtlı

iPhone 17

• 256 GB — 929 dolar (kampanyalı fiyat)

iPhone 17 Air

• 256 GB Blue — 989 dolar

• 256 GB Black — 989 dolar

• 256 GB Gold — 989 dolar

• 256 GB White — 989 dolar

iPhone 17 Pro

• 256 GB Orange — 1219 dolar (kampanyalı fiyat)

• 256 GB Deep Blue — 1249 dolar (kampanyalı fiyat)

• 256 GB Silver — 1349 dolar

• 512 GB Blue — 1499 dolar

• 512 GB Orange — 1299 dolar (kampanyalı fiyat)

• 512 GB Silver — 1449 dolar

• 1 TB Orange — 1649 dolar (kampanyalı fiyat)

iPhone 17 Pro Max

• 256 GB Deep Blue — 1449 dolar

• 256 GB Orange — 1449 dolar

• 256 GB Silver — 1499 dolar

• 512 GB Deep Blue — 1599 dolar (kampanyalı fiyat)

• 512 GB Orange — 1499 dolar (kampanyalı fiyat)

• 512 GB Silver — 1699 dolar

• 1 TB Orange — 1899 dolar

• 1 TB Blue — 1849 dolar

• 1 TB Silver — 1899 dolar

• 2 TB Blue — 2199 dolar

• 2 TB Orange — 2199 dolar

• 2 TB Silver — 2399 dolar

SIM + eSIM, 2 adet IMEI kayıtlı

iPhone 17

• 256 GB — 999 dolar

iPhone 17 Pro

• 256 GB Orange — 1349 dolar

• 256 GB Deep Blue — 1479 dolar

• 256 GB Silver — 1499 dolar

• 512 GB Orange — 1499 dolar

• 512 GB Silver — 1599 dolar

• 512 GB Blue — 1629 dolar

• 1 TB Orange — 1699 dolar (kampanyalı fiyat)

• 1 TB Silver — 1879 dolar (kampanyalı fiyat)

• 1 TB Blue — 1999 dolar

iPhone 17 Pro Max

• 256 GB Deep Blue — 1499 dolar (kampanyalı fiyat)

• 256 GB Orange — 1499 dolar

• 256 GB Silver — 1579 dolar

• 512 GB Orange — 1699 dolar

• 512 GB Blue — 1629 dolar (kampanyalı fiyat)

• 512 GB Silver — 1799 dolar

• 1 TB Orange — 2029 dolar

• 1 TB Blue — 1949 dolar

• 1 TB Silver — 2099 dolar

• 2 TB Blue — 2399 dolar

• 2 TB Orange — 2399 dolar

• 2 TB Silver — 2499 dolar

Belirtilen fiyatlar 11 Kasım 2026 tarihi için geçerlidir. Akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişebilir.