Rusya'nın Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de spor dünyasını sarsan bir trajedi yaşandı. Sambo Rusya Şampiyonası bronz madalya sahibi, 31 yaşındaki Vatsilov Davudov kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. «İzvestiya» ve «112» Telegram kanallarının haberlerine göre, sporcu başından ağır yaralandı.

Cinayet nasıl gerçekleşti?

Trajedi, Mahaçkale'deki «Marakeş» adlı ziyafet salonunun yakınında meydana geldi. Bir etkinliğe katılan Vatsilov Davudov binadan çıktığı sırada kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Saldırganların hareketi: İlk bilgilere göre ateş, siyah renkli Toyota Camry marka bir araçtan açıldı. Mermilerden biri sporcunun başına isabet etti.

Hastaneye yetiştirme çabası: Saldırıdan sonra suçlular olay yerinden kaçtı. Görgü tanıkları yaralı sporcuyu kendi araçlarıyla acilen hastaneye götürmeye çalıştı ancak sporcu yolda hayatını kaybetti.

Polis, şüphelileri yakalamak için şehirde «Perehvat» (Önleme) operasyonu başlattı. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından Ceza Kanunu'nun 105. maddesinin 1. fıkrası («Cinayet») kapsamında soruşturma başlatıldı. Yayınlara göre, saldırıdan önce sporcu ile yerel halk arasında sözlü bir tartışma yaşanmış olabilir. Şu ana kadar şüphelilerin yakalandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın detayları Bilgiler Mağdur Vatsilov Davudov (31 yaş, sambocu ve judocu) Olay yeri Mahaçkale şehri, «Marakeş» ziyafet salonu yakını Yaralanma türü Baştan vurulma Yasal işlem Ceza Kanunu 105. madde («Cinayet») kapsamında dava açıldı

Vatsilov Davudov nasıl bir sporcuydu?

Merhum Vatsilov Davudov, spor dünyasında büyük başarılara imza atmış tanınmış güreşçilerden biriydi. 29 Mart 1995'te Dağıstan'ın Tlyarata bölgesindeki Gindob köyünde doğdu. 2009'da Mahaçkale'ye taşınarak ağabeyi Necibulla'nın teşvikiyle judo ve samboya ciddi şekilde başladı. Rusya'nın emektar antrenörü Şamil Aliyev tarafından yetiştirildi.

Sporcunun kariyerindeki en parlak sonuçlar:

2015 yılı: 23 yaş altı judo Rusya Şampiyonası'nda bronz madalya.

Avrupa Kupası: Orenburg'da düzenlenen prestijli turnuvayı kazandı ve finalde Rustam Amirmetov'u mağlup etti.

Bölgesel ve ulusal başarılar: 2020'de Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi sambo şampiyonu, 2022'de ise ağır sıklet judoda Dağıstan şampiyonu oldu.

Rusya Şampiyonası: 2023'te Perm'de düzenlenen Rusya Sambo Şampiyonası'nda 98 kg üzeri kategorisinde bronz madalya kazandı. Ayrıca uluslararası arenada Rusya'yı temsil etti.

Son başarıları: 2024'te Tümen'de düzenlenen Rusya Kupası'nda bronz, 2025 Mayıs ayında Nazran'da düzenlenen Magomed Parçiyev anısına düzenlenen turnuvada ise üçüncü oldu.

Sizce ünlü sporcuların bu şekilde trajik bir şekilde hayatını kaybetmesini önlemek için kolluk kuvvetleri tarafından başka hangi sert önlemler alınmalıdır? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!