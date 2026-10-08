iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
8 Ekim 2026 itibarıyla Taşkent'teki Malika pazarında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının fiyatları güncellendi. Cihazlar eSIM+eSIM ve SIM+eSIM seçenekleriyle, farklı depolama kapasiteleri ve renklerde sunulmaktadır.
eSIM+eSIM versiyonundaki 256 GB depolamalı iPhone 18 Pro Silver modeli 1589 dolar, Glacier 1579 dolar, Black 1619 dolar ve Burgundy 1639 dolardan satılmaktadır.
512 GB depolamalı iPhone 18 Pro fiyatı 1899 dolar, 1 TB versiyonu ise 2899 dolar olarak belirtilmiştir.
iPhone 18 Pro Max'in 256 GB Black modeli 1699 dolarlık kampanya fiyatıyla sunulmaktadır. Silver versiyonu 1749 dolar, Glacier 1739 dolar ve Burgundy 1789 dolardır.
512 GB depolamalı iPhone 18 Pro Max'in Black versiyonu 1999 dolar, Silver 2099 dolar, Glacier 2049 dolar ve Burgundy 2149 dolardan satılmaktadır. 1 TB depolamalı modeli 2699 dolardır.
SIM+eSIM versiyonundaki 256 GB iPhone 18 Pro Silver renkte 1579 dolar, Glacier 1619 dolar, Black ve Burgundy renklerinde 1699 dolardan sunulmuştur. 512 GB versiyonu 1999 dolar, 1 TB modeli ise 2999 dolardır.
iPhone 18 Pro Max'in 256 GB Glacier modeli 1829 dolar, Black versiyonu 1819 dolarlık kampanya fiyatıyla, Silver 1829 dolar ve Burgundy 1879 dolardan satılmaktadır.
512 GB depolamalı Pro Max'in Black versiyonu 2179 dolar, Silver 2199 dolar, Burgundy 2229 dolar ve Glacier 2249 dolardan sunulmuştur. 1 TB depolamalı versiyonun fiyatı 2699 dolardır.
Fiyatlar her gün değişebilir. Verilen bilgiler 8 Ekim 2026 tarihindeki Malika pazarı fiyatlarıdır.
Yorumlar 0
…