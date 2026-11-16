Özbekistan U-20, Venezuela karşısında farklı galip geldi

1 dk okuma2
Özbekistan U-20, Venezuela karşısında farklı galip geldi

Jamoliddin Rahmatullayev yönetimindeki Özbekistan U-20 genç milli takımı, Venezuela ile ikinci hazırlık maçına çıktı. Taşkent'teki Milli Futbol Merkezi'nde oynanan karşılaşma, temsilcilerimizin üstünlüğü ve rakip kaleye gönderilen gollerle sona erdi. Liderlerimiz bu kez rakibe hiçbir şans tanımadı.

İkinci maçta güven verici rövanş ve hat-trick

Hatırlatmak gerekirse, takımların Taşkent'teki ilk karşılaşması 2-2'lik çekişmeli bir beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu maçta ise Jamoliddin Rahmatullayev'in öğrencileri, hatalarından ders çıkararak hücum ağırlıklı bir oyun sergiledi.

Maçın kahramanı olan Kamron Yusupov rakip fileleri üç kez havalandırarak hanesine hat-trick yazdırdı (15, 45 ve 53. dakikalar). Ayrıca Quvonch Abrayev 28. dakikada penaltıdan skoru güvenli hale getirirken, yedekten oyuna giren Behruz Ko‘paysinov 70. dakikada takımımızın beşinci golünü kaydetti. Venezuela gençleri ise Cuellar (7) ve Vilches'in (67) golleriyle karşılık verebildi. Maçın sonunda Ulug‘bek Maratov kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maç detayları

İstatistikler ve gol atanlar

Maçın adı

Hazırlık maçı (İkinci maç)

Skor

Özbekistan U-20 — Venezuela U-20 — 5:2

Yer

Milli Futbol Merkezi, Taşkent

Gol atanlar

Kamron Yusupov (15, 45, 53), Quvonch Abrayev (28, pen), Behruz Ko‘paysinov (70)

İhraç

Ulug‘bek Maratov (78, Özbekistan U-20)

İlk 11 ve yedek kulübesi seçenekleri

Teknik ekip bu maçta genç oyuncuların potansiyelini geniş çapta test etti. Özbekistan U-20'nin sahaya çıktığı ilk 11 şu şekildeydi: Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Quvonch Abrayev, Tohir Ashurboyev, Abubakir Shukurullayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Behruz Abdusattorov, Abdulvosit Soliyev, Muhammadali Dilshodbekov, Asilbek Abdurasulov ve Kamron Yusupov.

Ayrıca yedekten Yusufxonov, Musohonov, Ermanov, Mahmudjonov, Ko‘paysinov, Najmiddinov, Omonkeldiyev, Ashurboyev, Shukurullayev, Bahodirhonov, Saydaliyev, Yusupov, Maratov, Kuvanishbayev ve To‘laganov oyuna dahil edilerek teknik heyet tarafından yedek kulübesinin derinliği yakından incelendi.

Sizce Jamoliddin Rahmatullayev yönetimindeki Özbekistan U-20 takımı, gelecekteki resmi uluslararası turnuvalarda bu tür yüksek sonuçlar alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Spor haberleri