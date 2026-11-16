Özbekistan U-20, Venezuela karşısında farklı galip geldi
Jamoliddin Rahmatullayev yönetimindeki Özbekistan U-20 genç milli takımı, Venezuela ile ikinci hazırlık maçına çıktı. Taşkent'teki Milli Futbol Merkezi'nde oynanan karşılaşma, temsilcilerimizin üstünlüğü ve rakip kaleye gönderilen gollerle sona erdi. Liderlerimiz bu kez rakibe hiçbir şans tanımadı.
İkinci maçta güven verici rövanş ve hat-trick
Hatırlatmak gerekirse, takımların Taşkent'teki ilk karşılaşması 2-2'lik çekişmeli bir beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu maçta ise Jamoliddin Rahmatullayev'in öğrencileri, hatalarından ders çıkararak hücum ağırlıklı bir oyun sergiledi.
Maçın kahramanı olan Kamron Yusupov rakip fileleri üç kez havalandırarak hanesine hat-trick yazdırdı (15, 45 ve 53. dakikalar). Ayrıca Quvonch Abrayev 28. dakikada penaltıdan skoru güvenli hale getirirken, yedekten oyuna giren Behruz Ko‘paysinov 70. dakikada takımımızın beşinci golünü kaydetti. Venezuela gençleri ise Cuellar (7) ve Vilches'in (67) golleriyle karşılık verebildi. Maçın sonunda Ulug‘bek Maratov kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Maç detayları
İstatistikler ve gol atanlar
Maçın adı
Hazırlık maçı (İkinci maç)
Skor
Özbekistan U-20 — Venezuela U-20 — 5:2
Yer
Milli Futbol Merkezi, Taşkent
Gol atanlar
Kamron Yusupov (15, 45, 53), Quvonch Abrayev (28, pen), Behruz Ko‘paysinov (70)
İhraç
Ulug‘bek Maratov (78, Özbekistan U-20)
İlk 11 ve yedek kulübesi seçenekleri
Teknik ekip bu maçta genç oyuncuların potansiyelini geniş çapta test etti. Özbekistan U-20'nin sahaya çıktığı ilk 11 şu şekildeydi: Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Quvonch Abrayev, Tohir Ashurboyev, Abubakir Shukurullayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Behruz Abdusattorov, Abdulvosit Soliyev, Muhammadali Dilshodbekov, Asilbek Abdurasulov ve Kamron Yusupov.
Ayrıca yedekten Yusufxonov, Musohonov, Ermanov, Mahmudjonov, Ko‘paysinov, Najmiddinov, Omonkeldiyev, Ashurboyev, Shukurullayev, Bahodirhonov, Saydaliyev, Yusupov, Maratov, Kuvanishbayev ve To‘laganov oyuna dahil edilerek teknik heyet tarafından yedek kulübesinin derinliği yakından incelendi.
Sizce Jamoliddin Rahmatullayev yönetimindeki Özbekistan U-20 takımı, gelecekteki resmi uluslararası turnuvalarda bu tür yüksek sonuçlar alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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