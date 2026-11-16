Özbekistan U-20, Venezuela karşısında farklı galip geldi

Jamoliddin Rahmatullayev yönetimindeki Özbekistan U-20 genç milli takımı, Venezuela ile ikinci hazırlık maçına çıktı. Taşkent'teki Milli Futbol Merkezi'nde oynanan karşılaşma, temsilcilerimizin üstünlüğü ve rakip kaleye gönderilen gollerle sona erdi. Liderlerimiz bu kez rakibe hiçbir şans tanımadı.

İkinci maçta güven verici rövanş ve hat-trick

Hatırlatmak gerekirse, takımların Taşkent'teki ilk karşılaşması 2-2'lik çekişmeli bir beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu maçta ise Jamoliddin Rahmatullayev'in öğrencileri, hatalarından ders çıkararak hücum ağırlıklı bir oyun sergiledi.

Maçın kahramanı olan Kamron Yusupov rakip fileleri üç kez havalandırarak hanesine hat-trick yazdırdı (15, 45 ve 53. dakikalar). Ayrıca Quvonch Abrayev 28. dakikada penaltıdan skoru güvenli hale getirirken, yedekten oyuna giren Behruz Ko‘paysinov 70. dakikada takımımızın beşinci golünü kaydetti. Venezuela gençleri ise Cuellar (7) ve Vilches'in (67) golleriyle karşılık verebildi. Maçın sonunda Ulug‘bek Maratov kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.