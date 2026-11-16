Özbek Taekwondocuların Yeni Dünya Sıralaması: Kimler İlk Onda?
Dünya Taekwondo Federasyonu (WT), geleneksel olarak Ekim ayı sonu itibarıyla oluşturulan Kasım ayı dünya sıralamasını yayımladı. Buna göre, Özbekistan milli takımının birçok yetenekli temsilcisi ilk 50'de sağlam bir yer edindi. Bu durum, sporcularımızın uluslararası arenadaki aktifliğini ve yüksek başarılarını göstermektedir.
Erkeklerde liderler
Erkekler kategorisinde birçok sıklette Özbek taekwondocular yüksek sonuçlar elde etti.
80 kg sıkleti: Jasurbek Jaysunov dünya sıralamasında 4. sırayı alarak milli takımımızın en yüksek sonucunu elde etti (108,27 puan).
68 kg sıkleti: Najmiddin Qosimxojiyev kendi sıkletinde 6. sıraya yükseldi (57,60 puan). Ayrıca bu sıklette Omadbek Otabekov (35. sıra), Diyorbek To‘xliboyev (38. sıra) ve Shohjahon Ahmedov (43. sıra) da ilk elli içerisinde yer aldı.
87 kg sıkleti: Yodgorbek Jo‘raboyev 7. sırayı (34,00 puan), Shohjahon Karimboyev ise 23. sırayı (14,64 puan) elde ettiler.
+87 kg sıkleti: Marat Mavlonov sıralamada 10. sıraya (53,47 puan) yükseldi.
Diğer sıkletler: 54 kg sıkletinde Jahongir Xudoyberdiyev (14. sıra) ve Yosinbek Odilov (26. sıra), 63 kg sıkletinde Nazarali Nazarov (15. sıra) ve Asadbek Soataliyev (31. sıra), 74 kg sıkletinde ise Mironshohmirzo Muzaffarov (12. sıra) ve Axadjon Muxtorov (47. sıra) üst sıralarda yer almaktadır.
Sıklet
Sporcu ve Sıralaması
Sıralama Puanları
54 kg
Jahongir Xudoyberdiyev (14)
29,68
63 kg
Nazarali Nazarov (15)
22,08
68 kg
Najmiddin Qosimxojiyev (6)
57,60
74 kg
Mironshohmirzo Muzaffarov (12)
29,51
80 kg
Jasurbek Jaysunov (4)
108,27
87 kg
Yodgorbek Jo‘raboyev (7)
34,00
+87 kg
Marat Mavlonov (10)
53,47
Kadınlardaki başarılar
Kadın taekwondocularımız da erkeklerden geri kalmayarak dünya sıralamasının üst basamaklarında yer aldılar.
67 kg sıkleti: Ozoda Sobirjonova 7. sırayı alarak (78,93 puan), kadın milli takımının en iyi sonucunu kaydetti.
57 kg sıkleti: Madina Mirabzalova 8. sıraya (62,42 puan), Shabbona Abduvaliyeva ise 16. sıraya (50,56 puan) yükseldiler.
62 kg sıkleti: Bu sıklette aynı anda üç sporcumuz ilk elli içerisinde yer aldı: Diyora Azizova (16. sıra), Mohidil O‘ktamjonova (17. sıra) ve Sevinch Hayitova (35. sıra).
+73 kg sıkleti: Svetlana Saidova (Osipova) 13. sırayı (61,95 puan) elde ederken, Iroda Mirtojiyeva 28. sırada (28,08 puan) ilerliyor.
Sıklet
Sporcu ve Sıralaması
Sıralama Puanları
53 kg
Laylo Xasanova (25)
21,81
57 kg
Madina Mirabzalova (8)
62,42
62 kg
Diyora Azizova (16)
30,15
67 kg
Ozoda Sobirjonova (7)
78,93
+73 kg
Svetlana Saidova (13)
61,95
Bu sonuçlar, Özbek taekwondo okulunun uluslararası ölçekte giderek yükseldiğini ve sporcularımızın dünya liderleri arasında olduğunu göstermektedir.
Sizce Jasurbek Jaysunov ve Ozoda Sobirjonova yakın gelecekte dünya sıralamasında daha da yükseğe, 1. sıraya çıkabilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin!
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