Özbek Taekwondocuların Yeni Dünya Sıralaması: Kimler İlk Onda?

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT), geleneksel olarak Ekim ayı sonu itibarıyla oluşturulan Kasım ayı dünya sıralamasını yayımladı. Buna göre, Özbekistan milli takımının birçok yetenekli temsilcisi ilk 50'de sağlam bir yer edindi. Bu durum, sporcularımızın uluslararası arenadaki aktifliğini ve yüksek başarılarını göstermektedir.

Erkeklerde liderler

Erkekler kategorisinde birçok sıklette Özbek taekwondocular yüksek sonuçlar elde etti.

80 kg sıkleti: Jasurbek Jaysunov dünya sıralamasında 4. sırayı alarak milli takımımızın en yüksek sonucunu elde etti (108,27 puan).

68 kg sıkleti: Najmiddin Qosimxojiyev kendi sıkletinde 6. sıraya yükseldi (57,60 puan). Ayrıca bu sıklette Omadbek Otabekov (35. sıra), Diyorbek To‘xliboyev (38. sıra) ve Shohjahon Ahmedov (43. sıra) da ilk elli içerisinde yer aldı.

87 kg sıkleti: Yodgorbek Jo‘raboyev 7. sırayı (34,00 puan), Shohjahon Karimboyev ise 23. sırayı (14,64 puan) elde ettiler.

+87 kg sıkleti: Marat Mavlonov sıralamada 10. sıraya (53,47 puan) yükseldi.

Diğer sıkletler: 54 kg sıkletinde Jahongir Xudoyberdiyev (14. sıra) ve Yosinbek Odilov (26. sıra), 63 kg sıkletinde Nazarali Nazarov (15. sıra) ve Asadbek Soataliyev (31. sıra), 74 kg sıkletinde ise Mironshohmirzo Muzaffarov (12. sıra) ve Axadjon Muxtorov (47. sıra) üst sıralarda yer almaktadır.

Sıklet Sporcu ve Sıralaması Sıralama Puanları 54 kg Jahongir Xudoyberdiyev (14) 29,68 63 kg Nazarali Nazarov (15) 22,08 68 kg Najmiddin Qosimxojiyev (6) 57,60 74 kg Mironshohmirzo Muzaffarov (12) 29,51 80 kg Jasurbek Jaysunov (4) 108,27 87 kg Yodgorbek Jo‘raboyev (7) 34,00 +87 kg Marat Mavlonov (10) 53,47

Kadınlardaki başarılar

Kadın taekwondocularımız da erkeklerden geri kalmayarak dünya sıralamasının üst basamaklarında yer aldılar.