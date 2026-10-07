7 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları

7 Ekim 2026 itibarıyla iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının farklı depolama kapasitesi ve renk seçeneklerine göre fiyatları güncellendi. Cihazlar eSIM+eSIM ve SIM+eSIM seçenekleriyle sunulmaktadır.

eSIM+eSIM versiyonu iPhone 18 Pro'nun 256 GB depolamalı Silver modeli 1589 dolar, Glacier 1579 dolar, Black 1589 dolar ve Burgundy 1639 dolardan satılmaktadır.

512 GB depolamalı iPhone 18 Pro fiyatı 1899 dolar, 1 TB versiyonu ise 2899 dolar olarak belirtilmiştir.

iPhone 18 Pro Max'in 256 GB Black modeli 1699 dolarlık kampanya fiyatıyla sunulmaktadır. Silver versiyonu 1749 dolar, Glacier 1779 dolar ve Burgundy 1799 dolar tutarındadır.

512 GB depolamalı iPhone 18 Pro Max'in Black versiyonu 1999 dolar, Silver 2149 dolar, Glacier 2099 dolar ve Burgundy 2149 dolardan satılmaktadır. 1 TB depolamalı modelin fiyatı 2699 dolardır.

SIM+eSIM versiyonu iPhone 18 Pro 256 GB Silver rengi 1579 dolar, Glacier 1589 dolar, Black ve Burgundy renkleri ise 1649 dolardan sunulmuştur. 512 GB versiyonu 2049 dolar, 1 TB modeli ise 2999 dolardır.

iPhone 18 Pro Max'in 256 GB Glacier versiyonu 1849 dolar, Black modeli 1819 dolarlık kampanya fiyatıyla, Silver 1829 dolar ve Burgundy 1899 dolardan satılmaktadır.

512 GB depolamalı Pro Max'in Black versiyonu 2139 dolar, Silver 2199 dolar, Burgundy 2149 dolar ve Glacier 2199 dolar tutarındadır. 1 TB depolamalı versiyonun fiyatı 2699 dolardır.

Fiyatlar her gün değişebilir. Verilen bilgiler 7 Ekim 2026 tarihine aittir.