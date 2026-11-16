Cristiano Ronaldo'nun annesi Portekiz'in mağlubiyetinden memnun: "Oğluma saygısızlık ettiler!"

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Portekiz milli takımındaki krizle ilgili sessizliğini bozdu. Sadece oğlunun milli takımdan ayrılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmekle kalmadı, aynı zamanda Portekiz'in Danimarka'ya 4-1 yenilmesinden duyduğu memnuniyeti de gizlemedi. Aveiro'ya göre, Ronaldo'ya hak ettiği saygı gösterilmedi ve onuruna düzenlenen tören, futbolcunun katılımı olmadan yapılmamalıydı.

Bu açıklama, Portekiz futbolundaki çalkantılı olaylara adeta benzin döktü. Özellikle Dolores'in milli takım oyuncularını eleştirmesi ve teknik direktör Jorge Jesus ile olan ilişkisine dair verdiği sert yanıt taraftarların dikkatini çekti.

«Onu kandırdılar»: Dolores Aveiro ne dedi?

Dolores Aveiro, 16 Kasım'da Sporting kulübünde oğluna ithaf edilen etkinlikte gazetecilerle görüştü. Ona Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılışı ve Danimarka karşısındaki mağlubiyet hakkında sorular soruldu.

«Elbette üzgündü. Onu kandırdılar. Ben de üzgünüm. Danimarka'dan alınan mağlubiyet ise müstahaktı. Doğrusunu söylemek gerekirse, buna sevindim» dedi futbolcunun annesi.

Dolores'in bu sözleri oldukça sert yankı buldu. Çünkü konu sadece milli takımın mağlubiyeti değil, Portekiz futbolunun en büyük yıldızlarından biriyle vedalaşma sürecine karşı takınılan tavırdı.

Ona göre, Ronaldo'nun hizmetlerini onurlandırmak için düzenlenen tören, futbolcunun bizzat katılımıyla gerçekleştirilmeliydi.

«Onurlandırma töreni o yokken değil, onun huzurunda yapılmalıydı. Biz onu burada, Sporting'de layıkıyla karşılarız. Bu kulüpte ona değer veriyorlar. Milli takımda ise ona saygı göstermediler, takım arkadaşları bile» dedi Dolores.