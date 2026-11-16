Cristiano Ronaldo'nun annesi Portekiz'in mağlubiyetinden memnun: "Oğluma saygısızlık ettiler!"
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Portekiz milli takımındaki krizle ilgili sessizliğini bozdu. Sadece oğlunun milli takımdan ayrılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmekle kalmadı, aynı zamanda Portekiz'in Danimarka'ya 4-1 yenilmesinden duyduğu memnuniyeti de gizlemedi. Aveiro'ya göre, Ronaldo'ya hak ettiği saygı gösterilmedi ve onuruna düzenlenen tören, futbolcunun katılımı olmadan yapılmamalıydı.
Bu açıklama, Portekiz futbolundaki çalkantılı olaylara adeta benzin döktü. Özellikle Dolores'in milli takım oyuncularını eleştirmesi ve teknik direktör Jorge Jesus ile olan ilişkisine dair verdiği sert yanıt taraftarların dikkatini çekti.
«Onu kandırdılar»: Dolores Aveiro ne dedi?
Dolores Aveiro, 16 Kasım'da Sporting kulübünde oğluna ithaf edilen etkinlikte gazetecilerle görüştü. Ona Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılışı ve Danimarka karşısındaki mağlubiyet hakkında sorular soruldu.
«Elbette üzgündü. Onu kandırdılar. Ben de üzgünüm. Danimarka'dan alınan mağlubiyet ise müstahaktı. Doğrusunu söylemek gerekirse, buna sevindim» dedi futbolcunun annesi.
Dolores'in bu sözleri oldukça sert yankı buldu. Çünkü konu sadece milli takımın mağlubiyeti değil, Portekiz futbolunun en büyük yıldızlarından biriyle vedalaşma sürecine karşı takınılan tavırdı.
Ona göre, Ronaldo'nun hizmetlerini onurlandırmak için düzenlenen tören, futbolcunun bizzat katılımıyla gerçekleştirilmeliydi.
«Onurlandırma töreni o yokken değil, onun huzurunda yapılmalıydı. Biz onu burada, Sporting'de layıkıyla karşılarız. Bu kulüpte ona değer veriyorlar. Milli takımda ise ona saygı göstermediler, takım arkadaşları bile» dedi Dolores.
Danimarka maçında Ronaldo'ya nasıl bir saygı gösterildi?
Portekiz milli takımı, 14 Kasım'da UEFA Uluslar Ligi kapsamında Danimarka'yı Braga'da ağırladı. Bu, Cristiano Ronaldo'nun milli takımı bıraktığını açıklamasından sonraki ilk maçtı.
Taraftarlar, efsanevi futbolcuyu unutmadıklarını gösterdiler. Stadyumda onuruna «Teşekkürler kaptan!» yazılı bir pankart açıldı. Maçın yedinci dakikasında ise tribünlerde Ronaldo'nun ismi yankılandı.
Portekizli oyuncular da eski kaptanlarının yedi numaralı formasıyla ilgili sembolik bir saygı duruşunda bulundular. Ancak sahadaki sonuç taraftarların beklediği gibi olmadı.
Danimarka, konuk ekibi 4-1 mağlup etti. Bu, Portekiz için sadece Ronaldo'suz geçen ilk maç değil, aynı zamanda kendi sahasındaki ağır yenilgilerden biri oldu.
Böylece, futbol efsanesine adanan saygı etkinliği taraftarlar için acı bir sonuçla noktalandı.
Ronaldo neden milli takımdan ayrıldı?
41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 5 Kasım 2026 tarihinde Portekiz milli takımındaki kariyerini noktaladığını duyurdu. Milli takımdaki serüveni 23 yıl sürdü.
Bu karar, Jorge Jesus ile yaşanan anlaşmazlıkların gölgesinde alındı. Daha önce futbolcu, Norveç maçında yedek bırakılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş, ardından milli takım kampını terk etmişti. Sonraki olayların ardından milli takıma veda edeceğini açıkladı.
Ronaldo, Portekiz milli takımı formasıyla 234 maça çıkıp 146 gol attı. Ülke tarihinin en golcü futbolcusu unvanına sahip. Ayrıca 2016 Avrupa Şampiyonası ile 2019 ve 2025 Uluslar Ligi zaferlerinde kilit rol oynadı.
Bu nedenle, milli takımdan ayrılışı sadece bir futbolcunun kariyerini noktalaması değil, bir devrin sonu olarak kabul edildi.
Jorge Jesus, Dolores'in sözlerine nasıl yanıt verdi?
Dolores Aveiro'nun sert açıklamaları, Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus'a da ulaştı.
Gazeteciler ondan Ronaldo'nun annesinin sözlerine yanıt vermesini istedi. Teknik direktör ise durumu tırmandırmamaya çalıştı.
«Şimdi Cristiano Ronaldo'nun annesine de mi cevap vermeliyim? O benim saygı duyduğum bir kadın. Annesi ne desin? Anne annedir, bunun başka yolu yok. Sözlerini anlıyorum» dedi Jorge Jesus.
Bu yanıt, teknik direktörün Dolores ile açık bir tartışmaya girmek istemediğini gösterdi. Ancak Ronaldo etrafındaki kriz, Portekiz futbolunda tartışmaların merkezinde kalmaya devam ediyor.
«Sporting» Ronaldo'ya özel bir saygı göstermek istiyor
Dolores Aveiro'ya göre, oğlunun gerçek onurlandırma töreni Sporting kulübünde düzenlenecek. Ona göre, Ronaldo'nun futbol yolculuğunu başlatan ve hizmetlerine gerçek değer veren kulüp burası.
Ronaldo, Sporting akademisinde yetişti ve büyük futboldaki ilk adımlarını bu takımda attı. Daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi kulüplerde forma giyerek dünya futbolunun en ünlü yıldızlarından biri haline geldi.
Dolores'in açıklamasından, oğlunun milli takımdaki kariyerinin sona erme biçiminden memnun olmadığı açıkça görülüyor. Onun için en acı verici nokta mağlubiyetin kendisi değil, Ronaldo'ya gösterilen saygısızlık.
Portekizli taraftarlar ise bu duruma farklı tepkiler veriyor. Bir yanda 23 yıl boyunca ülkenin onurunu koruyan futbol efsanesine minnettarlık gösterme arzusu varken, diğer yanda milli takımın Ronaldo sonrası dönemi başlıyor.
Bir şey kesin: Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki kariyeri bitti, ancak gidişi etrafındaki tartışmalar daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor.
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