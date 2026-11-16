Ukrayna ciddi bir demografik kriz yaşıyor. Ülke nüfusu son beş yıl içinde 12,7 milyon kişi azaldı. Bu konudaki veriler, Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Demografi Enstitüsü profesörü Dmitriy Şuşpanov tarafından resmen doğrulandı. 1 Ocak 2022 itibarıyla ülkede 41,2 milyon kişi yaşarken, şu anda Ukrayna hükümetinin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 28,5 milyon nüfus kalmış durumda.

Demografik değişimlerin temel göstergeleri ve nedenleri

Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Demografi Enstitüsü Direktörü Ella Libanova ve Profesör Dmitriy Şuşpanov'un verilerine göre, demografik durum keskin bir şekilde kötüleşti. 2022 başındaki 41,2 milyonluk seviyeden 2026 ortalarına gelindiğinde nüfus 28,5 milyon kişiye düştü. Belirtmek gerekir ki, gösterilen 28,5 milyonluk rakam sadece Kiev kontrolündeki bölgelerde yaşayan nüfusu kapsamaktadır. Ülkede 2001 yılından beri tam bir nüfus sayımı yapılmadığı için uzmanlar mevcut nüfusu mobil operatör verileri ve özel demografik modeller aracılığıyla tahmin etmektedir.

Nüfus azalmasının temel faktörleri:

Kitlesel göç. Savaşın başlamasından bu yana 6 milyondan fazla Ukraynalı ülkeyi terk etti ve yurt dışında yaşamaya devam ediyor. 2025 yılında 290 bin, 2026'nın ilk yarısında ise 244 bin kişi daha yurt dışına çıktı.

Doğum oranında keskin düşüş. Ukrayna'da doğum katsayısı kadın başına 0,8–0,9 çocuk seviyesinde. Nüfusun istikrarlı kalabilmesi için bu oranın en az 2,1 olması gerekiyor.

Doğal azalma ve ölüm. Ölüm oranı doğumdan yaklaşık üç kat daha yüksek. Örneğin 2025 yılında ülke, doğal nedenler ve savaşın etkisiyle 300 binden fazla nüfusunu kaybetti.

Ulusun yaşlanması. Toplumda 60 yaş üstü bireylerin oranı yüzde 24,5'ten yaklaşık yüzde 30'a yükseldi. Çocukların oranı ise yüzde 18'den yüzde 14'e düştü; bu durum iş gücü piyasası ve emeklilik sistemi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

Sizce bu demografik kriz Ukrayna'nın savaş sonrası toparlanmasını nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!