UEFA Uluslar Ligi: Kazakistan son dakikada galibiyeti kaçırdı

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UEFA Uluslar Ligi: Kazakistan son dakikada galibiyeti kaçırdı

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. C Ligi 3. Grup'ta yer alan Kazakistan Milli Takımı, sahasında Slovakya'yı konuk etti ancak galibiyeti elinden kaçırdı. Karşılaşma beklenmedik bir drama ve son saniyelerde gelen golle sona erdi.

Kazakistan - Slovakya maçında dramatik beraberlik

Maçın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen Kazakistan, 29. dakikada İslom Chesnokov'un golüyle öne geçti. İkinci yarının başında Slovak forvet Robert Bozenik skoru eşitlese de, 65. dakikada Yan Vorogovskiy Kazakistan'ı tekrar öne geçirdi.

Ancak maçın uzatma dakikalarının beşincisinde — 90+5. dakikada Adrian Kapralik golü atarak Slovakya'yı mağlubiyetten kurtardı. Böylece karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Sonuç olarak Slovakya 12 puanla grubu lider tamamlayarak doğrudan B Ligi'ne yükseldi. Kazakistan ise 3 puanla grubunda son sırada kaldı.

Grup maçları ve sonuçlar

İstatistikler ve detaylar

Kazakistan - Slovakya

2-2 (Goller: Chesnokov, 29, Vorogovskiy, 65 — Bozenik, 56, Kapralik, 90+5)

Faroe Adaları - Moldova

1-0 (Gol: Samuelsen, 24)

Slovakya'nın sonucu

12 puanla 1. sıra ve B Ligi'ne yükseliş

Kazakistan'ın sonucu

3 puanla son sıra

Faroe Adaları play-off'ta

Grubun diğer maçında Faroe Adaları sahasında Moldova'yı ağırladı. Maçın kaderini 24. dakikada Edvin Samuelsen'in attığı tek gol belirledi. Bu galibiyetin ardından puanını 8'e çıkaran Faroe Adaları, grubu 2. sırada tamamladı ve B Ligi'ne yükselmek için play-off aşamasında mücadele etmeye hak kazandı. Moldova ise 7 puanla 3. sırada kaldı.

Sizce Kazakistan Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki bu sonuçlarının temel sebebi nedir? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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