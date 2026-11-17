Sharifa Davronova ABD sıralamasında ikinci oldu: Başarısı dünya gündeminde
Özbek atletizminde bir sevindirici haber daha! Üç adım atlama branşında Asya Oyunları şampiyonu Sharifa Davronova, 2026 sezonu sonuçlarına göre ABD'de kaydedilen en iyi dereceler sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Sporcumuz, 14,35 metrelik derecesiyle birçok önde gelen atleti geride bıraktı.
İlginç olan şu ki, sıralamada birinci sırada yer alan Bulgar Aleksandra Nacheva da izin verilen rüzgar koşullarında tıpkı Sharifa gibi 14,35 metrelik bir derece kaydetti. Bu durum, Özbek atletin performansının ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
Sharifa Davronova ABD'nin en güçlü atletleri arasında
İstatistik sitesi Athletic.net, 2026 yılında ABD topraklarında tüm yaş kategorilerinde kaydedilen en iyi atletizm derecelerinin TOP-10 listesini yayınladı.
Bu sıralama sadece profesyonel sporcuları kapsamıyor. Listede üniversite öğrencileri, başarılı lise öğrencileri ve ayrıca ABD'deki üniversiteler ile kulüpler adına yarışmalara katılan yabancı atletler de yer alıyor.
Women's 2026 United States Top 10 Track & Field Performance List listesinde Sharifa Davronova, üç adım atlama branşında 14,35 metrelik derecesiyle ikinci sırada yer aldı.
Lider sporcudan geri kalmadı
Sıralamanın zirvesindeki Bulgar Aleksandra Nacheva, 14,40 metrelik derecesiyle birinci sırada yer alıyor. Ancak o, bu dereceyi saniyede +3,4 metre hızla esen arkadan rüzgar koşullarında kaydetti. Bu, izin verilen sınırın üzerinde kabul ediliyor.
En dikkat çekici nokta ise Nacheva'nın izin verilen rüzgar koşullarındaki en iyi derecesinin de 14,35 metre olmasıdır. Yani bu derece bakımından o, Sharifa Davronova'dan üstün değildir.
Özbek atletizmi için önemli bir başarı
Sharifa Davronova'nın bu sıralamadaki yeri, onun uluslararası arenadaki rekabetçiliğini gösteriyor. Özellikle ABD'deki farklı yaş kategorilerini ve spor sistemlerini kapsayan bir listede ikinci olmak, dikkate değer bir başarıdır.
Yani 2026 sezonu verilerine göre Özbek atlet, üç adım atlamada ABD topraklarında kaydedilen en iyi iki dereceden birine sahip.
Bu, Sharifa için sadece bir sıralama değil, aynı zamanda Özbek atletizminin potansiyelini ortaya koyan önemli bir göstergedir.
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