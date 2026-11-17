Özbek atletizminde bir sevindirici haber daha! Üç adım atlama branşında Asya Oyunları şampiyonu Sharifa Davronova, 2026 sezonu sonuçlarına göre ABD'de kaydedilen en iyi dereceler sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Sporcumuz, 14,35 metrelik derecesiyle birçok önde gelen atleti geride bıraktı.

İlginç olan şu ki, sıralamada birinci sırada yer alan Bulgar Aleksandra Nacheva da izin verilen rüzgar koşullarında tıpkı Sharifa gibi 14,35 metrelik bir derece kaydetti. Bu durum, Özbek atletin performansının ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Sharifa Davronova ABD'nin en güçlü atletleri arasında

İstatistik sitesi Athletic.net, 2026 yılında ABD topraklarında tüm yaş kategorilerinde kaydedilen en iyi atletizm derecelerinin TOP-10 listesini yayınladı.

Bu sıralama sadece profesyonel sporcuları kapsamıyor. Listede üniversite öğrencileri, başarılı lise öğrencileri ve ayrıca ABD'deki üniversiteler ile kulüpler adına yarışmalara katılan yabancı atletler de yer alıyor.