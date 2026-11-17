Sen bana yaklaşıp elimi tuttuğunda ve başka bir dilde bağırmaya başladığında, kim olduğunu bile bilmiyordum. Bu olaya bir son vermeliyiz. Ortak arkadaşlarımız çok. Eğer görüşmek istersen bana doğrudan yaz», — diye yazdı Dvalishvili.

«Ahmed, olaydan sonra el sıkışmıştık ve her şey bitmişti. Ancak daha sonra yayılan videoda senin ailene hakaret ettiğimi gördük. İşte tam olarak bunun için özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim yoktu.

Eski UFC şampiyonu Merab Dvalishvili Abu Dabi'deki toplu kavganın ardından Rus dövüşçü Ahmed Gadjimagomedov'a seslendi. Gürcü dövüşçü, ailesine hakaret ettiği için özür diledi ve yaşanan gerginliğe son vermeyi teklif etti.

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Abu Dabi'deki kavga nasıl başladı?

Geçen hafta Abu Dabi'deki bir otel lobisinde Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov arasında gergin bir durum yaşanmıştı. Dvalishvili röportaj verdiği sırada Usman onun yüzüne tokat atmış, ardından iki tarafın ekibi arasında toplu bir kavga çıkmıştı.

Olayın katılımcıları polis tarafından gözaltına alındı. Daha sonra Rus ekibinden altı kişinin altı ay hapis cezasına çarptırıldığı, Dvalishvili ve arkadaşı Saba Lazishvili'nin ise sadece para cezası ödemekle kurtulduğu bildirilmişti.

Ancak 17 Kasım'da mahkeme, Usman Nurmagomedov ve takım arkadaşlarının serbest bırakılmasına karar verdi. Onlara verilen para cezaları da yarı yarıya düşürüldü.

Merab gerginliği bitirmek istiyor

Dvalishvili'nin Ahmed'e yaptığı çağrı, taraflar arasındaki gerginliği azaltmayı amaçlıyor. Dvalishvili, Rus sporcuyla şahsen görüşmeye de hazır olduğunu belirtti.

Şimdi Gadjimagomedov'un bu özre nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. MMA dünyasında büyük yankı uyandıran Abu Dabi olayı bu şekilde yeni bir aşamaya geçti.