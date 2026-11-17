Kırgızistan parlamentosunda, finansal piramitleri kuranlar ve bunların reklamını yapanlar için cezai sorumluluğun ciddi şekilde artırılmasına yönelik yeni bir yasa tasarısı tartışılıyor. «IA 24.kg» haberine göre, milletvekili Dastan Bekeshev tarafından bir dizi yasaya eklenen değişiklikler, sadece piramit katılımcılarını değil, aynı zamanda vatandaşların adına yasa dışı yollarla çevrimiçi kredi düzenleyen bankaların da sıkı bir şekilde sorumlu tutulmasını öngörüyor.

Finansal piramitler için ağır cezalar

Önerilen yeni düzenlemelere göre, finansal piramitleri kuranlar için 12 yıla kadar hapis cezası belirlenebilir. Ayrıca, bu tür şüpheli projelerin reklamını aktif olarak yapan kişilere karşı da 5 yıla kadar hapis cezası uygulanması öngörülmektedir. Bu önlemler, halkın dolandırılmasını ve büyük miktarlarda para kaybetmesini önlemeyi amaçlamaktadır.

Bankaları kredilerden sorumlu tutma girişimi

Tasarı, dolandırıcıların mağdurlar adına çevrimiçi kredi düzenlemesini önlemeye yönelik yeni mekanizmalar da içermektedir. Buna göre:

24 saatlik bekletme: Bankalar, her türlü şüpheli çevrimiçi kredinin verilmesini 24 saatliğine (incelemeyi 5 iş gününe kadar uzatma imkanıyla) durdurmak zorundadır.

Diğer iletişim aracı: Eğer dolandırıcılar telefonu veya uygulamayı ele geçirmişse, o numara üzerinden onaylama kesinlikle yasaklanır ve başka bir güvenli iletişim yöntemi talep edilir.

İç soruşturma: Mağdur başvurduktan sonra bankanın 10 iş günü (en fazla 30 takvim günü) içinde resmi bir iç soruşturma yürütmesi zorunlu hale getirilir.

Yeni düzen ve gereklilikler Hukuki sonuçlar ve garantiler Cezaların durdurulması İnceleme süresince borçluya ceza işletilmez ve borç tahsilatçılara devredilmez Kredi geçmişini temizleme Vatandaşın onayı olmadığı kanıtlanırsa, banka para talep etme hakkını kaybeder ve geçmişi temizler Mülkü koruma Mağdurlara, dava sonuçlanmadan şüphelilerin mal varlıklarına el koyma izni verilir

Mülkü koruma ve mağdurlara destek

Ayrıca yeni girişime göre, dolandırıcılık mağdurlarına, resmi dava açılmadan önce bile şüphelilerin mal varlıklarına el koyma hakkı tanınmaktadır. Bu, dolandırıcıların varlıklarını başkalarına satmasını veya gizlemesini önleyecektir.

Sizce bankaların çevrimiçi kredi güvenliğinden tam sorumlu olması dolandırıcılık vakalarını azaltmaya yardımcı olur mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!