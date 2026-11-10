Matvey Safonov'un bagajı, Taşkent uçuşu öncesi Moskova havalimanında kayboldu

Kramponlar kurtuldu: «İnanır mısınız, şu an saat dört civarı... Gece yarısı uçtum, kamptayım. Ne saçma bir durum dersiniz... Bagajı kaybettiler. Bir tanesini. İyi ki kramponlar onun içinde değildi, en azından antrenmanda giyecek bir şeyim var»;

Taşkent uçuşu ve ortaya çıkan sorun: «Şimdi ne oldu? Bagajı sadece yükü teslim eden kişi alabiliyormuş. 'Teslim ederiz, sorun değil, iki gün içinde' diyorlar. Ama ben o zamana kadar Özbekistan'a uçmuş olacağım, Marisha (eşi) ise Krasnodar'a gidecek. O zaman valizi kim teslim alacak? Kısacası kamp böyle başladı. Teşekkürler yani».