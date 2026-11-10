Matvey Safonov'un bagajı, Taşkent uçuşu öncesi Moskova havalimanında kayboldu

·5·Dünya
Matvey Safonov'un bagajı, Taşkent uçuşu öncesi Moskova havalimanında kayboldu

Fransız devi PSG ve Rusya milli takımının kalecisi Matvey Safonov uluslararası hazırlık maçları için milli takım kampına katıldıktan sonra tatsız ve beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Kaleci, resmi Telegram kanalı üzerinden bir video mesaj yayınlayarak Moskova havalimanında bagajının kaybolduğunu ve yaklaşan Taşkent seyahati nedeniyle ortaya çıkan tuhaf sorunu açıkladı.

«Ne saçma bir durum»: Moskova'da gece çilesi

Safonov, Fransa'dan Moskova'ya ulaştığını, gece yarısı takım kampına yerleştiğini ve havalimanında vakit kaybettiğini belirtti:

  • Kramponlar kurtuldu: «İnanır mısınız, şu an saat dört civarı... Gece yarısı uçtum, kamptayım. Ne saçma bir durum dersiniz... Bagajı kaybettiler. Bir tanesini. İyi ki kramponlar onun içinde değildi, en azından antrenmanda giyecek bir şeyim var»;

  • Bürokrasi ve bekleyiş: «Valizin çıkmayacağını anladık ama bize 'bekleyin' dediler. Bekledik, dilekçe ve belgeleri doldurduk»;

  • Taşkent uçuşu ve ortaya çıkan sorun: «Şimdi ne oldu? Bagajı sadece yükü teslim eden kişi alabiliyormuş. 'Teslim ederiz, sorun değil, iki gün içinde' diyorlar. Ama ben o zamana kadar Özbekistan'a uçmuş olacağım, Marisha (eşi) ise Krasnodar'a gidecek. O zaman valizi kim teslim alacak? Kısacası kamp böyle başladı. Teşekkürler yani».

Olayın detayları ve seyahat planı

Kriter / Durum

Detaylar

Sonuçlar

Mağdur

Matvey Safonov (PSG ve Rusya Milli Takımı)

Kişisel eşyalarını kaybetti

Olay yeri ve zamanı

Moskova havalimanı, gece saat 04:00 civarı

Aşırı yorgunluk ve bürokrasi

Kaybolan eşyalar

Bir büyük valiz (spor ekipmanları)

Antrenman kramponları el bagajında olduğu için kurtuldu

Ana sorun

Havalimanı teslimatı 2 günde vaat ediyor

Safonov o zamana kadar Özbekistan'a uçmuş olacak

12 Kasım: Taşkent'te önemli sınav

Kalecinin moralini bozan bu aksiliğe rağmen, Rusya milli takımı yoğun programına göre hazırlıklarını sürdürüyor:

  • Özbekistan ile merkezi maç: 12 Kasım'da Taşkent'te Özbekistan ve Rusya milli takımları arasında merkezi bir hazırlık maçı yapılacak;

  • Bir sonraki durak: 17 Kasım'da ise Valeriy Karpin'in takımı Krasnodar şehrine dönerek Venezuela milli takımı ile karşılaşacak.

Taşkent'teki maç öncesi yaşanan bu yanlış anlaşılmanın, Rusya'nın kalecisinin antrenman sürecini ne kadar etkileyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Matvey SafonovPSGRusya Milli TakımıÖzbekistan-RusyaSpor
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Taşkent'te büyük futbol: Karpin'in öğrencileri Özbekistan maçı öncesinde neler söyledi?Taşkent'te büyük futbol: Karpin'in öğrencileri Özbekistan maçı öncesinde neler söyledi?Bugün 00:07Taşkent'te Futbol: Özbekistan, Rusya'ya Karşı En Güçlü Kadrosuyla mı Sahaya Çıkacak?Taşkent'te Futbol: Özbekistan, Rusya'ya Karşı En Güçlü Kadrosuyla mı Sahaya Çıkacak?27 Ekim 20:35Valeriy Karpin Taşkent'teki maç öncesi neler açıkladı?Valeriy Karpin Taşkent'teki maç öncesi neler açıkladı?6 Kasım 20:19Rusya Milli Takımı'nın Özbekistan maçı kadrosu açıklandıRusya Milli Takımı'nın Özbekistan maçı kadrosu açıklandı6 Kasım 18:32Maksim Glushenkov milli takımı reddetti: Özbekistan maçında sahada olmayacakMaksim Glushenkov milli takımı reddetti: Özbekistan maçında sahada olmayacak30 Ekim 00:08Karpin'den beklenen liste: Rusya'nın Taşkent maçı için 36 futbolcu seçildiKarpin'den beklenen liste: Rusya'nın Taşkent maçı için 36 futbolcu seçildi27 Ekim 21:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor