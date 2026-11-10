Matvey Safonov'un bagajı, Taşkent uçuşu öncesi Moskova havalimanında kayboldu
Fransız devi PSG ve Rusya milli takımının kalecisi Matvey Safonov uluslararası hazırlık maçları için milli takım kampına katıldıktan sonra tatsız ve beklenmedik bir durumla karşılaştı.
Kaleci, resmi Telegram kanalı üzerinden bir video mesaj yayınlayarak Moskova havalimanında bagajının kaybolduğunu ve yaklaşan Taşkent seyahati nedeniyle ortaya çıkan tuhaf sorunu açıkladı.
«Ne saçma bir durum»: Moskova'da gece çilesi
Safonov, Fransa'dan Moskova'ya ulaştığını, gece yarısı takım kampına yerleştiğini ve havalimanında vakit kaybettiğini belirtti:
Kramponlar kurtuldu: «İnanır mısınız, şu an saat dört civarı... Gece yarısı uçtum, kamptayım. Ne saçma bir durum dersiniz... Bagajı kaybettiler. Bir tanesini. İyi ki kramponlar onun içinde değildi, en azından antrenmanda giyecek bir şeyim var»;
Bürokrasi ve bekleyiş: «Valizin çıkmayacağını anladık ama bize 'bekleyin' dediler. Bekledik, dilekçe ve belgeleri doldurduk»;
Taşkent uçuşu ve ortaya çıkan sorun: «Şimdi ne oldu? Bagajı sadece yükü teslim eden kişi alabiliyormuş. 'Teslim ederiz, sorun değil, iki gün içinde' diyorlar. Ama ben o zamana kadar Özbekistan'a uçmuş olacağım, Marisha (eşi) ise Krasnodar'a gidecek. O zaman valizi kim teslim alacak? Kısacası kamp böyle başladı. Teşekkürler yani».
Olayın detayları ve seyahat planı
Kriter / Durum
Detaylar
Sonuçlar
Mağdur
Matvey Safonov (PSG ve Rusya Milli Takımı)
Kişisel eşyalarını kaybetti
Olay yeri ve zamanı
Moskova havalimanı, gece saat 04:00 civarı
Aşırı yorgunluk ve bürokrasi
Kaybolan eşyalar
Bir büyük valiz (spor ekipmanları)
Antrenman kramponları el bagajında olduğu için kurtuldu
Ana sorun
Havalimanı teslimatı 2 günde vaat ediyor
Safonov o zamana kadar Özbekistan'a uçmuş olacak
12 Kasım: Taşkent'te önemli sınav
Kalecinin moralini bozan bu aksiliğe rağmen, Rusya milli takımı yoğun programına göre hazırlıklarını sürdürüyor:
Özbekistan ile merkezi maç: 12 Kasım'da Taşkent'te Özbekistan ve Rusya milli takımları arasında merkezi bir hazırlık maçı yapılacak;
Bir sonraki durak: 17 Kasım'da ise Valeriy Karpin'in takımı Krasnodar şehrine dönerek Venezuela milli takımı ile karşılaşacak.
Taşkent'teki maç öncesi yaşanan bu yanlış anlaşılmanın, Rusya'nın kalecisinin antrenman sürecini ne kadar etkileyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.
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