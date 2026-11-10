Abu Dabi'de gizli anlaşma: Rusya, ABD ve Ukrayna müzakere masasına dönüyor

·27·Dünya
Abu Dabi'de gizli anlaşma: Rusya, ABD ve Ukrayna müzakere masasına dönüyor

Abu Dabi'de dünya jeopolitiğinin gelecekteki kaderini belirleyebilecek önemli bir süreç başlıyor. Rusya, ABD ve Ukrayna arasında birkaç aylık aradan sonra ilk kez üçlü yüz yüze görüşmeler yeniden başladı. Yerel saatle 11:50'de (Taşkent saatiyle 12:50) başlayacak olan bu diplomatik turun, savaş sonrası güvenlik mimarisinin yeniden inşasında bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Güncellenmiş kadro: Rus heyetinde beklenmedik değişiklikler

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentine ulaştı. Gözlemcilerin dikkatini çeken temel husus, müzakereci kadrosuna yeni ve deneyimli isimlerin eklenmesi oldu.

Heyette Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve Genelkurmay Ana İstihbarat Başkanlığı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor. Aynı zamanda, uluslararası güvenlik ve silahlanma konularında baş müzakereci olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Genelkurmay Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yuriy Jigarlovskiy de sürece dahil edildi.

Katılımcı

Statü / Görev

Müzakerelerdeki rolü

Vladimir Medinskiy

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı

Rus heyeti başkanı

Sergey Ryabkov

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı

Küresel güvenlik ve stratejik istikrar uzmanı (yeni katılımcı)

Mihail Galuzin

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı

BDT ve bölgesel ilişkiler sorumlusu

İgor Kostyukov

Genelkurmay Başkan Yardımcısı

Askeri ve istihbarat analizi

Yuriy Jigarlovskiy

Genel Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı

Askeri-operasyonel planlama ve güvenlik sınırları (yeni katılımcı)

«Askeri operasyonel planlama ve silah kontrolü konusunda uzman isimlerin masada yer alması, görüşmelerin artık genel ifadelerden ziyade somut sınırlandırmalar ve garantiler üzerine yoğunlaştığını gösteriyor.»

Perde arkası diplomasi: Neden şimdi?

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşme en son Şubat 2026'da yapılmıştı. O tarihten bu yana diyalog sadece «mekik diplomasisi» şeklinde, yani ikili formatta devam etti.

ABD'nin özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Kremlin yönetimiyle doğrudan görüşmeler yapmış, ardından müzakerelerin bir sonraki aşamasını Kiev'de Ukraynalı yetkililerle ayrı ayrı ele almıştı. Bu kez Abu Dabi, tüm tarafları yeniden aynı masa etrafında toplamayı başardı.

Masadaki ana konu: Çatışma sonrası güvenlik sistemi

Görüşmenin detayları ve gündemi gizli tutuluyor. Buna rağmen sızan bilgilere göre ana konu, askeri operasyonlar sona erdikten sonra Rusya ve Ukrayna için uzun vadeli bir güvenlik sisteminin oluşturulmasıdır. Bu, sınırlardaki askerden arındırılmış bölgeleri, uluslararası garantileri ve üçüncü ülkelerin bölgedeki askeri varlığını belirleyen ilkeleri içerebilir.

Sizce BAE zemininde üçlü bir anlaşmaya varılma olasılığı ne kadar yüksek? Taraflar güvenlik konusunda uzlaşabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Abu Dabi MüzakereleriRusya-Ukrayna ÇatışmasıVladimir MedinskiyKüresel GüvenlikDiplomasi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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